Triumf ŁKS Commercecon w turnieju. Jak przebiegał tegoroczny Memoriał Michała Cichego?

ŁKS Commercecon wygrywa Memoriał Michała Cichego

Klub z Łodzi po raz czwarty zorganizował turniej poświęcony pamięci swojego zmarłego trenera. W niedzielnym spotkaniu finałowym siatkarki ŁKS Commercecon pokonały beniaminka z Kalisza 3:0. Wyniki poszczególnych setów to 25:19, 25:23 oraz 25:15 dla gospodarzy. Zwycięstwo miejscowej drużyny było bardzo pewne, a wyrównana walka toczyła się jedynie w drugiej partii. Najlepiej punktującymi zawodniczkami gospodyń były Anna Obiała z dorobkiem czternastu punktów oraz Oleksandra Milenko i Magdalena Jurczyk.

Zanim rozegrano decydujący mecz, odbyły się spotkania półfinałowe z udziałem czterech zespołów. Ekipa ŁKS Commercecon wygrała z czeskim TJ Ostrava 3:1 (25:15, 23:25, 25:17, 25:12). Z kolei siatkarki Netland MKS Kalisz zwyciężyły w starciu z pierwszoligową Eneą KS Piła 3:0 (25:14, 25:21, 25:15). Trzecie miejsce w całych zawodach ostatecznie przypadło drużynie z Czech. Zawodniczki TJ Ostrava pokonały w decydującym meczu reprezentantki zespołu z Piły w stosunku 3:0.

Kto zdobył nagrody indywidualne podczas turnieju?

Po zakończeniu zmagań sportowych wręczono wyróżnienia dla najlepszych zawodniczek biorących udział w wydarzeniu. Statuetka dla najbardziej wartościowej siatkarki (MVP) trafiła do libero gospodarzy Anny Pawłowskiej. Nagrodę dla najlepszej atakującej otrzymała z kolei reprezentująca klub z Kalisza Serbka Jelena Vulin. Wśród przyjmujących za najlepszą uznano Finkę Suvi Kokkonen grającą dla zespołu z Łodzi. Wyróżnienie dla najlepszej rozgrywającej powędrowało natomiast do Chorwatki Karli Antunović z ŁKS Commercecon.

Wśród docenionych siatkarek znalazła się również Magdalena Jurczyk, którą wybrano na najlepszą środkową. Tytuł najlepszej libero turnieju przypadł z kolei Annie Bodasińskiej z Netland MKS Kalisz. Zawody uczciły pamięć Michała Cichego, który zmarł nagle w maju 2022 roku w wieku czterdziestu pięciu lat. Szkoleniowiec ten znacząco przyczynił się do reaktywacji żeńskiej siatkówki w łódzkim klubie. Pracował z drużyną od trzeciej ligi aż do najwyższej klasy rozgrywkowej i zdobył z nią brązowy medal mistrzostw Polski.