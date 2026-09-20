Ekstraklasa. Wisła Płock pokonuje Zagłębie na wyjeździe

Mocny początek Zagłębia i Wisły

Mecz pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a Wisłą Płock rozpoczął się od bardzo ofensywnej gry obu drużyn. Już w pierwszej minucie doskonałą szansę dla gospodarzy miał Mateusz Grzybek, który potężnie uderzył zza pola karnego, zmuszając Rafała Leszczyńskiego do interwencji. Niewiele później w dobrej sytuacji znalazł się Samuel Akere z Wisły Płock, jednak zwlekał ze strzałem, co pozwoliło bramkarzowi Zlatanowi Alomeroviciowi na skuteczną obronę.

Kolejne minuty przyniosły następne okazje. Zagłębie stworzyło groźną akcję po lewej stronie boiska, lecz podanie Filipa Szymczaka do Marcela Reguły było niedokładne. Wisła odpowiedziała po dwóch minutach chytrym uderzeniem Łukasza Sekulskiego, które ponownie świetnie obronił bramkarz z Lubina. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce w bardzo dynamicznym pierwszym kwadransie spotkania.

Bramki przesądzają o wyniku

Po intensywnym początku tempo gry spadło, a walka przeniosła się do środka pola. Pod koniec pierwszej połowy Wisła zepchnęła Zagłębie do defensywy, co ostatecznie przyniosło efekt w postaci gola. W 45. minucie spotkania Łukasz Sekulski wykorzystał błąd obrony gospodarzy i skierował piłkę do siatki, dając prowadzenie drużynie gości 1:0. Gospodarze mieli po przerwie przewagę optyczną, ale nie potrafili przełamać szczelnej defensywy rywali.

Mimo poczwórnej zmiany zarządzonej przez trenera Leszka Ojrzyńskiego, Zagłębie nie zdołało wyrównać, choć bliski tego był Marcel Reguła. W doliczonym czasie gry, skupiona na obronie Wisła wyprowadziła skuteczny kontratak. Said Hamulić precyzyjnym strzałem zza pola karnego przypieczętował zwycięstwo swojego zespołu, ustalając wynik na 2:0. Była to pierwsza domowa porażka Zagłębia w tym sezonie, podczas gdy Wisła odniosła drugie z rzędu zwycięstwo w lidze.