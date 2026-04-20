Pezet wystąpi na Rap Stacja Festiwalu. Co za wieści! Raper dołączy do sporego grona gwiazd

Rap Stacja już po raz dziesiąty!

Jeśli nie macie planów na początek lipca, rezerwujcie sobie czas, aby pojawić się w Sławie nad Jeziorem Sławskim. To właśnie tam 8 lipca rozpocznie się wyjątkowa, jubileuszowa, dziesiąta edycja festiwalu Rap Stacja. Już wiadomo, że kogo jak kogo, ale gwiazd na niej nie zabraknie. Wystąpią Oki, Bedoes, Pro8l3m, White 2115, Kuban, Żabson, Jan-Rapowanie, Białas, Kizo, Kaz Bałagane, Bambi, Young Multi, Guzior, Malik Montana, Young Igi, Avi, Paluch, Chivas, Fukaj, Kinny Zimmer…

Będzie można też posłuchać takich wykonawców jak Sokół, Kękę, Grubson, Paktofonika, Tede, Molesta Ewenement, Slums Attack, Donguralesko, O.S.T.R., Kali, Małpa, Ero / Włodi, Eldo, Bisz B.O.K, Mor W.A., Fenomen, 52 Dębiec, Zbuku, Kacperczyk, Słoń, Rów Babicze, Hubert, Sarius, Kabe, Vkie, Waima, Asster, Polska Wersja, Opał, Gruby Mielzky, Zeamsone, Kronkel Dom, Okekel, Polski, Cielog czy Slowez.

Z ostatniej chwili! Pezet pojawi się na Rap Stacji

Festiwal Rap Stacja rusza w środę 8 lipca bezpłatnym before i kończy się w niedzielę rano afterem. Koncerty największych gwiazd gatunku odbędą się 9,10 i 11 lipca na 5 scenach (3 sceny koncertowe - Main, Old School, Green i dwie dj-skie)! Już wiadomo, że wśród nich nie zabraknie legendy rapu - 46-letniego Pezeta. To świetna wiadomość dla wszystkich fanów. Szykuje się najlepsza impreza lata!

Przyjedźcie wcześniej! Oficjalnie ruszamy w środę, 8 lipca, darmowym beforem, ale już od wtorku planujemy imprezy przy Camping Stage i w miejscowych klubach! Gotowy ośrodek, czynny cały sezon, sprawia, że możecie przyjechać wcześniej i na chillu oczekiwać głównych koncertów, przyglądając się budowie festiwalu - informują organizatorzy.

Rap Stacja Festiwal. Bilety

Jak czytamy na oficjalnej stronie Rap Stacji w sprzedaży są:

Karnet 3-dniowy umożliwiający wstęp na trzy dni koncertów w dniach 9, 10 oraz 11 lipca 2026

Karnet 2-dniowy umożliwiający wstęp na dwa dni koncertów w dniach 10 oraz 11 lipca 2026 (piątek i sobota)

Karnet VIP zawierający: dostęp do specjalnej, częściowo zadaszonej strefy z boku Main Stage, gdzie czeka na Was wydzielone miejsce pod sceną (pierwsze rzędy z prawej strony od wybiegu), dodatkowy bar, toalety oraz miejsca siedzące. Uczestnicy VIP mogą też liczyć na wymianę opasek bez kolejki, pamiątkowy identyfikator oraz wszystko to, do czego uprawnia zwykły karnet

Karnet rodzinny 2+1 umożliwiający wstęp na trzy dni koncertów w dniach 9, 10 oraz 11 lipca dla dwójki opiekunów oraz jednej osoby małoletniej do lat 12. UWAGA! Karnet rodzinny przeznaczony jest dla Rodziców z dziećmi lub prawnego opiekuna z podopiecznymi i z osobą towarzyszącą

Karnet rodzinny 2+2 umożliwiający wstęp na trzy dni koncertów w dniach 9, 10 oraz 11 lipca dla dwójki opiekunów oraz dwójki osób małoletnich do lat 12. UWAGA! Karnet rodzinny przeznaczony jest dla Rodziców z dziećmi lub prawnego opiekuna z podopiecznymi i z osobą towarzyszącą

Ceny zaczynają się od 480 zł.

