Ciepłe kurtki zimowe często brudzą się w newralgicznych miejscach, takich jak kołnierz czy mankiety, jednak nie zawsze wymagają pełnego prania.

Zamiast prać całą kurtkę, co może być kłopotliwe lub szkodliwe dla materiału, można zastosować prosty sposób na miejscowe usunięcie zabrudzeń.

Do szybkiego odświeżenia kurtki wystarczy użyć popularnego kosmetyku, który pomaga usuwać brud i tłuszcz.

Kurtka po kilku tygodniach noszenia nie wygląda już tak świeżo, jak tuż po zakupie. Na materiale pojawiają się ciemniejsze ślady, tłuste plamki i zabrudzenia, których nie sposób nie zauważyć. Najbardziej narażone są miejsca stykające się ze skórą, szalikiem czy dłońmi. Kołnierz szybko zbiera resztki kosmetyków, pot i sebum, a mankiety oraz okolice kieszeni brudzą się podczas codziennych czynności. Pranie całej kurtki bywa kłopotliwe. Niektóre modele wymagają specjalnego traktowania, a częste czyszczenie może wpływać na wygląd materiału i wypełnienia. Zanim więc nastawimy pralkę, warto wypróbować prosty sposób na miejscowe odświeżenie odzieży.

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Wystarczy 5 kropli i wacik kosmetyczny. Tak szybko wyczyścisz brudną kurtkę

Płyn micelarny służy przede wszystkim do usuwania makijażu i zanieczyszczeń ze skóry. Zawarte w nim micele pomagają przyciągać drobinki brudu oraz tłuszczu, dlatego niektóre zabrudzenia z powierzchni tkaniny również mogą ustąpić pod jego wpływem. To niedrogi trik, który nie wymaga specjalistycznych preparatów. Najlepiej wykorzystać kosmetyk bez barwników i intensywnych dodatków zapachowych. Warto przy tym pamiętać, że nie każdy materiał dobrze reaguje na kontakt z płynem, dlatego najpierw należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu.

Jak wyczyścić kurtkę bez prania?

Potrzebujemy płynu micelarnego, kilku płatków kosmetycznych i miękkiej ściereczki. Na wacik nanosimy niewielką ilość kosmetyku, dosłownie kilka kropli. Następnie delikatnie przecieramy zabrudzone miejsca, bez mocnego szorowania i nadmiernego namaczania tkaniny. Jeśli plama jest bardziej uporczywa, czynność można powtórzyć, przecierając kurtkę świeżym wacikiem. Na koniec warto przetrzeć materiał lekko zwilżoną czystą ściereczką, aby usunąć ewentualne pozostałości kosmetyku, a kurtkę pozostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu.

Sposób na szybkie odświeżenie zimowej garderoby

Ten trik może pomóc przy niewielkich, powierzchniowych zabrudzeniach i pozwolić odłożyć pranie na później. Nie zastąpi jednak dokładnego czyszczenia, gdy kurtka jest mocno zabrudzona lub nieprzyjemnie pachnie. W przypadku odzieży puchowej, membranowej czy wykonanej z delikatnych tkanin zawsze należy sprawdzić zalecenia producenta.

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