Maciej Rybus wrócił do Łowicza. Piłkarz pokazał zdjęcie z Karoliną Bryniarską

Po napaści Rosji na Ukrainę zagraniczni zawodnicy masowo opuszczali kluby z kraju Władimira Putina, jednak Maciej Rybus postanowił kontynuować tam karierę, co wywołało w Polsce ogromny skandal. Na tę trudną decyzję wpływał fakt, że polski piłkarz miał rosyjską żonę oraz dwójkę dzieci. Grał kolejno w Lokomotiwie Moskwa, Spartaku Moskwa i Rubinie Kazań. Pozostanie w tamtejszej lidze zamknęło mu jednak drogę do reprezentacji Polski, w której wystąpił 66 razy i do której być może powoływaliby go kolejni selekcjonerzy.

W życiu prywatnym zawodnika zaszły później duże zmiany. W zeszłym roku rozwiódł się z Rosjanką Laną Bajmatową, a w czerwcu wrócił do rodzinnego Łowicza i podjął grę w miejscowym Pelikanie. Teraz były kadrowicz opublikował w sieci fotografię, na której z uśmiechem przytula polską modelkę Karolinę Bryniarską, i opatrzył wpis symbolem serca.

Były gracz rosyjskich klubów już wcześniej reagował na publikacje kobiety na Instagramie. Pod jednym ze zdjęć zamieścił angielskie słowo „my”, oznaczające „moja”, co wskazuje na to, że modelka może być jego nową partnerką.

Karolina Bryniarska i zdjęcia modelki. Czy to nowa partnerka Macieja Rybusa?

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Kim jest Karolina Bryniarska? W przeszłości spotykała się z Bartoszem Bednorzem

Karolina Bryniarska pracuje jako modelka, a jej odważne fotografie cieszą się dużą popularnością w sieci. Kobieta prezentuje na nich sylwetkę z różnych stron i według wielu obserwatorów wyróżnia się idealnymi kształtami.

To nie pierwsza relacja modelki ze znanym reprezentantem Polski. Kilka lat temu Karolina Bryniarska była związana z siatkarzem Bartoszem Bednorzem, który obecnie tworzy parę z inną modelką, Aleksandrą Bator.