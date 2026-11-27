Cezary Kulesza i Jan Urban. Kto odpowie za brak awansu na Euro 2028?

W opinii Jana Tomaszewskiego o kontynuowaniu współpracy z selekcjonerem Janem Urbanem przesądziły przede wszystkim względy finansowe. Były bramkarz ocenia, że prezes PZPN Cezary Kulesza chciał uniknąć wypłacenia wysokiego odszkodowania, przez co stał się „zakładnikiem własnych pieniędzy” i przyjął na siebie pełną odpowiedzialność za dalsze losy drużyny narodowej.

„Jeśli my nie awansujemy na mistrzostwa Europy, to pierwszy będzie rozliczony. Kto będzie rozliczony pierwszy? Prezes Kulesza. Niestety, on jest za to wszystko odpowiedzialny, bo to on przedłużył umowę z selekcjonerem” – mówi Jan Tomaszewski.

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Były reprezentant kraju zaznacza, że gwarantując trenerowi dalsze zatrudnienie, szef federacji postawił wszystko na jedną kartę. W ocenie Tomaszewskiego ewentualne niepowodzenie w eliminacjach do Euro 2028 stanie się osobistą porażką prezesa związku.

„Prezes Kulesza stał się zakładnikiem własnych pieniędzy. Dał gwarancję po rozmowie z selekcjonerem, że będzie dobrze. Jak nie będzie awansu na Euro, prezes poniesie ogromną klęskę” – uważa Tomaszewski.

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Jan Tomaszewski o zarobkach selekcjonera. Przywołuje pomysł Henryka Kasperczaka

Były bramkarz ocenia obowiązujący system opłacania selekcjonerów jako patologiczny, ponieważ szkoleniowcy pobierają wysokie wynagrodzenia bez względu na rezultaty, co działa demotywująco i szkodzi kadrze. Jako wzór wskazuje rozwiązanie proponowane przed laty przez Henryka Kasperczaka.

„Był taki trener, mój przyjaciel Heniu Kasperczak, który powiedział, że będzie pracował za minimalną stawkę, a w przypadku awansu na mistrzostwa należy mu się wielomilionowa premia. To jest logiczne, bo te pieniądze i tak wpływają do PZPN z UEFA czy FIFA” – wspomina Jan Tomaszewski.

Były kadrowicz stanowczo odrzuca przy tym tezę, że taki model finansowy zamknąłby drogę do zatrudnienia klasowego szkoleniowca z zagranicy.

„Jakiego Guardiolę myśmy sprowadzili w ostatnich 20 latach? Nikt wielki do nas nie przyjdzie. Trener reprezentacji powinien zarabiać bardzo dużo, ale za wyniki. A u nas czy się stoi, czy się leży, kontrakt do końca się należy” – podsumowuje Jan Tomaszewski.