Szwedka Ebba Andersson wygrała rywalizację na 10 kilometrów techniką klasyczną w fińskiej Ruce, która zainaugurowała sezon Pucharu Świata w biegach narciarskich.

Podium piątkowych zawodów było w całości szwedzkie, a Andersson o 9,1 sekundy wyprzedziła Linn Svahn i o 10,2 sekundy Fridę Karlsson.

Czwarte miejsce ze stratą 19 sekund zajęła startująca w neutralnych barwach Rosjanka Natalia Tierientjewa, z domu Niepriajewa.

Wystąpiła w Pucharze Świata po raz pierwszy od 2022 roku, gdy sportowcy z Rosji i Białorusi zostali zawieszeni w związku z inwazją ich krajów na Ukrainę.

Wyniki reprezentantek Polski. Zapowiedź biegu mężczyzn

Najlepsza z Polek Monika Skinder zajęła 31. miejsce, a jej strata do zwyciężczyni wyniosła 1.43,0.

Eliza Rucka-Michałek była 43. ze stratą 2.06,4.

Aleksandra Kołodziej zajęła 54. miejsce ze stratą 2.30,4.

Magdalena Kobielusz zakończyła zawody na 62. pozycji ze stratą 2.57,7.

O godzinie 13.00 wystartuje bieg mężczyzn na 10 kilometrów.