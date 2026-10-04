Ekstraliga żużlowa i wielki finał. Czy drużyna z Torunia obroni tytuł?

Finał na torze we Wrocławiu

W dzisiejszy, niedzielny wieczór żużlowcy PRES Grupy Deweloperskiej Toruń mogą po raz drugi z rzędu świętować zdobycie mistrzostwa Polski. Rewanżowy mecz finałowy z Betardem Spartą Wrocław odbędzie się na Stadionie Olimpijskim. Pierwsze spotkanie na własnym obiekcie torunianie wygrali aż 55:35, budując solidną zaliczkę. W ubiegłym, 2025 roku, drużyna z Torunia pokonała w finale Motor Lublin i po 17 latach przerwy sięgnęła po złoty medal drużynowych mistrzostw Polski.

Początek niedzielnego spotkania we Wrocławiu zaplanowano na godzinę 19.30, jednak atrakcje rozpoczną się znacznie wcześniej. Organizatorzy przygotowali specjalną Strefę Kibica, w której będzie można zdobyć autografy Mikkela Andersena i Bartłomieja Kowalskiego. Z myślą o uczestnikach wydarzenia, wrocławskie MPK uruchomi specjalną linię tramwajową T3, kursującą na trasie Dworzec Główny – Stadion Olimpijski.

„O godzinie 16.30 zapraszamy do Strefy Kibica, gdzie czekać będzie na przybyłych mnóstwo atrakcji” – zaanonsowano w komunikacie klubu ze stolicy Dolnego Śląska.

Gdzie kibice obejrzą decydujący mecz?

Sympatycy toruńskiej ekipy, którzy nie udadzą się do Wrocławia, będą mogli wspólnie dopingować swoją drużynę w rodzinnym mieście. Wydarzenie ze specjalną transmisją na żywo zostanie zorganizowane w Arenie Toruń imienia Mariana Rosego. To doskonała okazja dla lokalnej społeczności na wspólne przeżywanie sportowych emocji podczas walki o złoto. Obie drużyny udowodniły swoją siłę w półfinałach, gdzie wrocławianie pokonali Unię Leszno, a torunianie wyeliminowali Motor Lublin.

Składy awizowane na dzisiejszy mecz zwiastują zaciętą i niezwykle wyrównaną walkę. W szeregach Betard Sparty Wrocław pojadą między innymi Artiom Łaguta, Maciej Janowski oraz Daniel Bewley. Z kolei w barwach PRES Grupy Deweloperskiej Toruń na tor wyjadą Patryk Dudek, Robert Lambert, Mikkel Michelsen czy Emil Sajfutdinow, którzy zrobią wszystko, by obronić wywalczoną w pierwszym meczu przewagę.