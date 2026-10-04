Aryna Sabalenka za burtą turnieju w Pekinie. Zaskakująca porażka Białorusinki

Sensacyjne rozstrzygnięcia w turnieju WTA Pekin

Zawody WTA 1000 w stolicy Chin obfitują w ogromne niespodzianki. W krótkim czasie z turniejem pożegnały się dwie czołowe rakiety świata. Jelena Rybakina, niedawno mianowana liderką światowego zestawienia, musiała uznać wyższość rywalki już w swoim debiutanckim występie w tej roli. Zawodniczka z Kazachstanu przegrała w drugiej rundzie z Aliną Czarajewą, reprezentantką Armenii, sklasyfikowaną na 118. miejscu w rankingu, wynikiem 6:3, 4:6, 3:6. Warto odnotować, że jest to dopiero drugi taki przypadek w historii tenisa od 2019 roku, kiedy to podobny los spotkał Naomi Osakę.

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Porażka Aryny Sabalenki w 3. rundzie turnieju w Pekinie

Dzień później Aryna Sabalenka poszła w ślady Jeleny Rybakiny. Białorusinka nie zdołała znaleźć sposobu na doskonale grającą 20-letnią Nikolę Bartunkovą, zajmującą 34. pozycję w zestawieniu. Spotkanie trzeciej rundy zakończyło się jej porażką 4:6, 3:6. Dla młodej czeskiej zawodniczki to dotychczasowy największy sukces na zawodowych kortach. Po zakończeniu rywalizacji nie ukrywała ona ogromnych emocji i wzruszenia, podkreślając klasę rywalki i radość z odniesionego triumfu.

Aryna jest wspaniała, to legenda. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że wygrałam ten mecz - powiedziała.

Sytuacja w rankingu po odpadnięciu Aryny Sabalenki

Błyskawiczne pożegnanie Aryny Sabalenki z chińskim turniejem ma istotne konsekwencje dla układu sił na szczycie. Jelena Rybakina, pomimo własnego potknięcia, powiększy dystans nad białoruską rywalką. Wynika to z faktu, że tenisistka z Kazachstanu broniła znacznie mniejszej liczby punktów zdobytych w poprzedniej edycji imprezy. Po tych rozstrzygnięciach różnica między obiema zawodniczkami wyniesie aż 2211 punktów rankingowych.

Tymczasem Iga Świątek z powodzeniem zainaugurowała zmagania w Pekinie. Polka gładko pokonała reprezentantkę gospodarzy, Xinyu Gao, w dwóch setach 6:2, 6:3. W poniedziałkowym pojedynku trzeciej rundy jej przeciwniczką będzie Donna Vekić, tenisistka z Chorwacji.