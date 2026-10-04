Kontrakt Jalena Durena w lidze NBA. Dlaczego odrzucił pierwszą ofertę

Wielki kontrakt w lidze NBA

Władze drużyny Detroit Pistons oficjalnie poinformowały o przedłużeniu umowy z 22-letnim środkowym. Choć klub nie podał do publicznej wiadomości oficjalnych szczegółów finansowych, dziennikarze stacji ESPN oraz serwisu „The Athletic” donoszą, że Jalen Duren podpisał pięcioletni kontrakt o wartości 200 milionów dolarów. Koszykarz miał do tej pory status wolnego agenta. Zatrzymanie gracza było jednym z głównych celów zespołu na ten okres.

W ostatnich dniach wokół nowej umowy pojawiło się sporo kontrowersji związanych z dodatkowymi warunkami. Według medialnych raportów klub proponował początkowo te same pieniądze, ale z wymogiem regularnego kontrolowania wagi. Zawodnik, który przy wzroście 208 cm waży oficjalnie 113 kg, stanowczo odrzucił taką klauzulę. Ostateczne porozumienie zostało podpisane bez wspomnianego zapisu o limitach wagowych.

"Cieszymy się, że Jalen pozostanie w Detroit jako kluczowy element naszego zespołu na kolejne lata" - powiedział Trajan Langdon, prezes Pistons ds. operacji koszykarskich.

"Był ważną częścią naszych sukcesów w ciągu ostatnich dwóch sezonów i obserwowaliśmy ogromny postęp w jego grze" - dodał.

Jakie statystyki notował Jalen Duren?

Miniony rok był dla 22-letniego zawodnika niezwykle udany pod względem osiągnięć indywidualnych. Środkowy wystąpił po raz pierwszy w karierze w prestiżowym Meczu Gwiazd oraz został wybrany do trzeciej najlepszej piątki całego sezonu. W rundzie zasadniczej notował rekordowe średnie na poziomie 19,5 punktu oraz 10,5 zbiórki. Jego skuteczność i regularność były kluczowe dla wyników osiąganych przez drużynę ze stanu Michigan w tej części sezonu.

Podczas decydujących meczów w fazie play-off koszykarz zapisywał na swoim koncie średnio 10,2 punktu i 8,5 zbiórki na jedno spotkanie. Zespół Detroit Pistons zakończył pierwszą część minionego sezonu z najlepszym bilansem w Konferencji Wschodniej, odnosząc 60 zwycięstw przy zaledwie 22 porażkach. W fazie pucharowej drużyna z Detroit dotarła do półfinału konferencji, gdzie przegrała po siedmiomeczowej serii z Cleveland Cavaliers.