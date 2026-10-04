Skandal na gali z udziałem Karola Nawrockiego. Ukraiński bokser wszedł na ring z maczetą

Karol Nawrocki słynie z zamiłowania do pięściarstwa. Kiedyś sam trenował ten sport, a obecnie regularnie gości na bokserskich wydarzeniach. W sobotę prezydent zaszczycił swoją obecnością galę Rocky Boxing Night w Koszalinie, by dopingować Kacpra Meynę, swojego znajomego. Meyna nie zawiódł pokładanych w nim nadziei i wygrał na punkty z Victorem Emilio Ramirezem, byłym mistrzem WBO i IBF. Uradowany Nawrocki osobiście wszedł na ring, by pogratulować zwycięzcy triumfu.
- Prezydent powiedział, że się bardzo cieszy z mojego boksu. Uspokajał też moją żoną, bo się bardzo denerwowała - powiedział po walce Kacper Meyna.
Prezydent na gali boksu w Koszalinie. Szokujące zachowanie Ukraińca
Niestety, wcześniej podczas tej samej gali Karol Nawrocki musiał oglądać niesmaczne widowisko przygotowane przez ukraińskiego pięściarza. Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, mając na sobie zakrwawiony strój i trzymając w ręku maczetę.
"Nieprawdopodobne. Prezydent RP Karol Nawrocki przy ringu jako VIP, a bokser Nazri Rahimow wychodzi do walki z maczetą w dłoniach, w konwencji mordercy w zakrwawionym stroju. Nie wierzę…" - relacjonował na platformie X dziennikarz Interii Artur Gac.
"Absolutnie nieakceptowalne zachowanie pięściarza z Ukrainy. I to podobno facet, który stara się o polskie obywatelstwo. Sorry, ale mam nadzieję, że już na naszych galach go nie zobaczymy. Przecież ktoś to przed wyjściem do ringu widział i wyraził zgodę? O zgrozo..." - wtórował mu Mateusz Fudala z TVP Sport.