Skandal na gali z udziałem Karola Nawrockiego. Ukraiński bokser wszedł na ring z maczetą

Spis treści Prezydent na gali boksu w Koszalinie. Szokujące zachowanie Ukraińca

Karol Nawrocki słynie z zamiłowania do pięściarstwa. Kiedyś sam trenował ten sport, a obecnie regularnie gości na bokserskich wydarzeniach. W sobotę prezydent zaszczycił swoją obecnością galę Rocky Boxing Night w Koszalinie, by dopingować Kacpra Meynę, swojego znajomego. Meyna nie zawiódł pokładanych w nim nadziei i wygrał na punkty z Victorem Emilio Ramirezem, byłym mistrzem WBO i IBF. Uradowany Nawrocki osobiście wszedł na ring, by pogratulować zwycięzcy triumfu.

Nieprawdopodobne🤯😱Prezydent RP Karol Nawrocki przy ringu jako VIP, a bokser Nazri Rahimov wychodzi do walki z maczetą w dłoniach, w konwencji mordercy w zakrwawionym stroju. Nie wierzę… https://t.co/Cwbz8x6k9B— Artur Gac (@arturgac) October 3, 2026

- Prezydent powiedział, że się bardzo cieszy z mojego boksu. Uspokajał też moją żoną, bo się bardzo denerwowała - powiedział po walce Kacper Meyna.

Prezydent na gali boksu w Koszalinie. Szokujące zachowanie Ukraińca

Niestety, wcześniej podczas tej samej gali Karol Nawrocki musiał oglądać niesmaczne widowisko przygotowane przez ukraińskiego pięściarza. Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, mając na sobie zakrwawiony strój i trzymając w ręku maczetę.

"Nieprawdopodobne. Prezydent RP Karol Nawrocki przy ringu jako VIP, a bokser Nazri Rahimow wychodzi do walki z maczetą w dłoniach, w konwencji mordercy w zakrwawionym stroju. Nie wierzę…" - relacjonował na platformie X dziennikarz Interii Artur Gac.