Kradzież w Gdańsku. 36-latek zabrał biżuterię kobiecie poznanej w aplikacji randkowej

Kradzież kosztowności w Gdańsku

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Gdańsku pracowali nad sprawą kradzieży, której ofiarą padła 47-letnia kobieta. Podczas prowadzonych czynności policjanci ustalili, że pokrzywdzona poznała 36-letniego mężczyznę przez internet. Od sierpnia 2026 roku mężczyzna zaczął pomieszkiwać u gdańszczanki. W ubiegłym tygodniu kobieta zorientowała się, że z jej mieszkania zniknęły liczne przedmioty, w tym pierścionki, bransoletka, łańcuszki, zawieszki oraz kolczyki. Łączna wartość skradzionych przedmiotów została oszacowana na kwotę około 50 000 zł.

Zarzuty i konsekwencje prawne dla 36-latka

Zatrzymany przez kryminalnych mężczyzna został doprowadzony do jednostki policji w celu wykonania dalszych czynności procesowych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego 36-latek usłyszał zarzut przywłaszczenia cudzej rzeczy. Za popełnienie tego przestępstwa grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa była prowadzona przez mundurowych z Oruni, którzy szczegółowo przeanalizowali okoliczności zdarzenia przed zatrzymaniem podejrzanego.

Policja apeluje o ostrożność w internecie

Funkcjonariusze przypominają, że nawiązywanie relacji przez aplikacje randkowe wymaga zachowania ostrożności i zdrowego rozsądku. Mundurowi radzą, aby nie ufać bezgranicznie osobom poznanym w sieci i nie przekazywać im kluczy do mieszkania ani dostępu do osobistych dokumentów. Ważne jest także, aby nie udostępniać nowym znajomym swoich danych poufnych oraz zwracać uwagę na każde niepokojące zachowanie. Choć kontakty internetowe mogą prowadzić do budowy wartościowych relacji, policjanci podkreślają znaczenie ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami poznanymi w internecie.

Źródło: Policja.pl