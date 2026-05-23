Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna w rockowych stylizacjach. Prezenter robił dziubki na ściance

Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna skradli show na Festiwalu Polsat Hit. Rockowe kreacje gwiazd

Muzyczna impreza Polsatu od lat stanowi magnes dla czołowych postaci rodzimego show-biznesu. Wydarzenie łączy w sobie muzykę na żywo z istną rewią mody. Choć na czerwonym dywanie królowały błyszczące materiały i cekinowe suknie, całą uwagę skupili na sobie Krzysztof Ibisz oraz Paulina Sykut-Jeżyna. Słynny duet zaprezentował odważne połączenie stylu rockowego z estetyką glamour. Ich wyraziste kreacje obfitowały w mocne skórzane detale i drapieżne dodatki. Gospodarze wieczoru wyraźnie czuli się swobodnie w tych stylizacjach i czerpali ogromną radość z festiwalowej atmosfery.

Zobacz też: Zaskakująca decyzja Krzysztofa Ibisza tuż przed startem Polsat Hit Festiwal 2026. Chciał zmiany hotelu!

42

Krzysztof Ibisz robi miny na ściance Polsatu. Internauci zachwyceni młodzieńczym wyglądem prezentera

Dziennikarka zaprezentowała publiczności kreację, która doskonale eksponowała jej sylwetkę. Gwiazda wybrała nowoczesny strój o mocnym rockowym charakterze z domieszką kobiecego wdzięku. Taki wizerunek perfekcyjnie współgrał z koncertową energią telewizyjnego wydarzenia.

Zobacz też: Górniak w spektakularnej kreacji, Kayah bez ani jednej zmarszczki, Szroeder jak modelka z wybiegu

Prawdziwą furorę przed fotoreporterami zrobił jednak telewizyjny partner prezenterki. Twarz stacji regularnie zbiera komplementy z powodu nienagannej i wciąż bardzo młodzieńczej formy fizycznej. Podczas tej imprezy prezenter zaprezentował ogromny dystans do własnej osoby. Gwiazdor chętnie stroił żartobliwe miny przed obiektywami aparatów na czerwonym dywanie. Nieustannie posyłał w stronę kamer szerokie uśmiechy i układał usta w słynnego dziubka, czym udowodnił młodzieńczą energię.

Festiwalowe fotografie natychmiast opanowały profile w mediach społecznościowych. Użytkownicy sieci lawinowo komentowali formę dziennikarza, twierdząc wprost o zatrzymaniu przez niego upływu czasu. Wielu internautów stwierdziło, że gospodarz prezentuje się korzystniej od dwudziestolatków i z wiekiem zyskuje na młodym wyglądzie.

Współpraca Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny od lat stanowi gwarancję udanego poprowadzenia telewizyjnych imprez. Prowadzący wykazują na scenie wyjątkowe porozumienie oraz ogromną swobodę działania. Z łatwością wprowadzają rozrywkowy klimat, nie tracąc przy tym swojego pełnego profesjonalizmu.

Zobacz też: Krzysztof Ibisz pokazał się z byłą żoną i najstarszym synem. Tak dziś wygląda pierworodny Maksymilian

Sonda Lubisz Krzysztofa Ibisza? TAK NIE