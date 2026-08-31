Dawid Kroczek zwolniony z klubu. Kto poprowadzi zespół z Częstochowy?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-31 17:15

Dawid Kroczek nie jest już szkoleniowcem pierwszego zespołu Rakowa Częstochowa po zaledwie kilkunastu rozegranych spotkaniach. Zarząd klubu podjął stanowczą decyzję o rozstaniu, a kibice Rakowa Częstochowa z niecierpliwością oczekują na ogłoszenie nazwiska nowego trenera.

Notatnik taktyczny z mazakiem na pustej ławce rezerwowych. O zmianach w Rakowie Częstochowa przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Plan taktyczny na podkładce z klipsem leżący na pustej ławce rezerwowych obok trybun stadionu.

Koniec krótkiej współpracy ze szkoleniowcem

Dawid Kroczek przestał pełnić funkcję pierwszego trenera piłkarzy Rakowa Częstochowa, o czym poinformowano w oficjalnym, bardzo zwięzłym komunikacie. Władze zespołu nie podały jeszcze nazwiska osoby, która w najbliższym czasie przejmie obowiązki głównego szkoleniowca.

Trzydziestosiedmioletni trener rozpoczął swoją pracę w częstochowskim klubie 4 maja. Pod jego bezpośrednim kierownictwem drużyna rozegrała czternaście spotkań, z których wygrała sześć, dwa zremisowała i zanotowała dokładnie sześć porażek.

Słaby start w lidze i pucharach

W niedzielę zespół poniósł dotkliwą porażkę na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok, przegrywając aż 2:5. Częstochowianie z zerowym dorobkiem punktowym po czterech rozegranych kolejkach zamykają obecnie tabelę najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Sytuację szkoleniowca pogorszyły również niedawne niepowodzenia na arenie międzynarodowej. Zaledwie kilka dni wcześniej drużyna pożegnała się z europejskimi pucharami, zostając wyeliminowaną przez Hajduka Split w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

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