Zniszczenie samochodów w Słubicach. 40-latek użył siekiery oraz noża

Atak na samochody na posesji w Słubicach

22 sierpnia 2026 roku słubiccy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który wszedł na teren prywatnej posesji. Funkcjonariusze ustalili na miejscu, że sprawca uszkodził dwa zaparkowane tam pojazdy. Do zniszczenia mienia wykorzystał siekierę oraz nóż, którymi spowodował poważne uszkodzenia w autach. Właściciele zniszczonych samochodów oszacowali wartość powstałych strat na kwotę blisko 9000 zł. Mundurowi niezwłocznie rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie tożsamości oraz miejsca pobytu sprawcy tego zdarzenia.

Zatrzymanie 40-letniego sprawcy przez dzielnicowych

Dobre rozpoznanie i praca słubickich dzielnicowych doprowadziły do ujęcia podejrzanego w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku. Zatrzymany 40-latek okazał się osobą dobrze znaną wymiarowi sprawiedliwości. W trakcie weryfikacji danych wyszło na jaw, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. Policjanci przewieźli mężczyznę do jednostki, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności procesowe. Zatrzymany usłyszał już oficjalny zarzut dotyczący zniszczenia mienia.

Konsekwencje karne dla mieszkańca Słubic

Za uszkodzenie dwóch pojazdów przy użyciu niebezpiecznych narzędzi 40-latkowi grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie podejrzanego zadecyduje sąd, który weźmie pod uwagę zebrany przez policjantów materiał dowodowy. Szybkie działania funkcjonariuszy pozwoliły nie tylko na wytypowanie sprawcy zniszczeń, ale również na zatrzymanie osoby ukrywającej się przed odbyciem kary więzienia. Sprawa ma swój finał w prokuraturze, a mężczyzna musi liczyć się z surowymi konsekwencjami swoich czynów.

Źródło: Policja.pl