Przemyt w powiecie augustowskim. Zatrzymano dwóch mężczyzn używających balonów meteorologicznych

Balon z papierosami w jednej z miejscowości powiatu augustowskiego

Augustowscy policjanci otrzymali informację o balonie z podczepionym pakunkiem, który wylądował na terenie powiatu augustowskiego. Na miejsce udali się funkcjonariusze pionu kryminalnego, którzy zabezpieczyli przesyłkę zawierającą 7500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Mundurowi podjęli obserwację okolicy, aby sprawdzić, czy po odbiór kontrabandy zgłoszą się jakieś osoby. W trakcie tych działań ich uwagę zwrócił samochód, w którym znajdowało się dwóch mężczyzn. Byli to mieszkańcy powiatu suwalskiego oraz sejneńskiego, którzy próbowali wyjaśnić swoją obecność w tym miejscu chęcią wędkowania.

Dowody w telefonie i zarzuty prokuratorskie

Funkcjonariusze szybko zweryfikowali wersję przedstawioną przez mężczyzn, zauważając, że nie posiadają oni ze sobą żadnego sprzętu wędkarskiego. Kluczowym dowodem okazał się telefon komórkowy leżący w samochodzie, na którym wyświetlona była lokalizacja odpowiadająca miejscu lądowania balonu z papierosami. 29-latek oraz 37-latek zostali zatrzymani pod zarzutem przemytu wyrobów akcyzowych. Kwota uszczuplenia należności podatkowych i celnych w związku z zabezpieczonym towarem wyniosła ponad 250 tys. zł. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Augustowie zastosował wobec podejrzanych dozór Policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

Źródło: Policja.pl