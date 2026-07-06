Paulina Sykut-Jeżyna kusi w skąpym bikini. Prezenterka pochwaliła się idealną figurą na rajskich wakacjach

Paulina Sykut-Jeżyna odpoczywa z mężem. Wakacje pod palmami

Kilka dni temu prezenterka Polsatu powitała fanów z egzotycznych wakacji, dzieląc się kadrami pełnymi słońca, błękitnej wody i palm. Od tego momentu Paulina Sykut-Jeżyna systematycznie publikuje materiały, które z pewnością budzą zazdrość u osób oczekujących na swój urlop. Na przemian prezentuje się w zwiewnych, letnich sukienkach i odważniejszych kadrach, które rozpalają wyobraźnię internautów.

Na jednym z najnowszych filmików na Instagramie Paulina Sykut-Jeżyna pozuje wyłącznie w skąpym, dwuczęściowym stroju kąpielowym.

Gwiazda Polsatu w samym bikini. Efekty regularnych treningów

Na co dzień prezenterka stawia na kobiece, eleganckie kreacje, unikając epatowania ciałem, mimo że regularne ćwiczenia zapewniły jej perfekcyjną figurę. Tym razem zrobiła jednak wyjątek, rezygnując z ubrań na rzecz małego bikini. Na opublikowanym materiale widać, jak relaksuje się na desce, prezentując nienaganną sylwetkę.

Dlaczego nie odpieram telefonów? - napisała.

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W innych wpisach z wyjazdu prezenterka zaprezentowała się w lekkich, długich sukienkach, idealnie pasujących do tropikalnej scenerii. Letnie stylizacje wzbudziły spore zainteresowanie wśród fanek, które dopytywały o pochodzenie ubrań, a w sekcji komentarzy pojawiło się mnóstwo komplementów.

"Cudownych wakacji", "Pięknie Pani wygląda", "Piękna kobieta" - pisali internauci.

Od dłuższego czasu prezenterka uważana jest za jedną z najlepiej ubranych postaci w polskim show-biznesie. Podczas wyjazdu z mężem, który jest chwilą oddechu przed jesienną ramówką, również nie rezygnuje ze stylowych zestawów, dostarczając swoim obserwatorom licznych modowych inspiracji.

Paulina Sykut-Jeżyna komentuje zmiany w Polsacie. Jesienią będzie się działo!