Oszustwa w Krynicy Morskiej. Policja zatrzymała 21-latka oferującego fikcyjne apartamenty

Fikcyjny wynajem apartamentów w Krynicy Morskiej

W trakcie sezonu wakacyjnego do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim zgłaszały się osoby oszukane przy próbie wynajmu noclegów. Poszkodowani interesowali się ofertami zamieszczonymi w internecie i dokonywali wpłat na poczet rezerwacji apartamentów położonych w Krynicy Morskiej. Po przekazaniu pieniędzy kontakt z osobą oferującą wynajem nagle się urywał, a poszkodowani tracili swoje środki. Okazywało się również, że lokale wskazane w ogłoszeniach nie były przeznaczone do wynajmu przez osobę, z którą kontaktowali się turyści.

Zatrzymanie mieszkańca Elbląga i zabezpieczony sprzęt

Sprawą zajęli się funkcjonariusze pionu kryminalnego z nowodworskiej jednostki, którzy prowadzili działania operacyjne i analizowali zabezpieczone materiały. Dzięki zebranym informacjom mundurowi ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go na terenie Elbląga. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec tego miasta, u którego podczas przeszukania znaleziono przedmioty mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania. Policjanci zabezpieczyli 18 telefonów komórkowych, karty SIM oraz komputery stacjonarne i laptopy, które zostaną poddane dalszej analizie.

Zarzuty i dozór policji dla 21-latka

Podejrzany został przewieziony do jednostki Policji, gdzie usłyszał 7 zarzutów dotyczących oszustw, do których popełnienia się przyznał. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec 21-latka środków zapobiegawczych, takich jak poręczenie majątkowe w wysokości 10 000 zł oraz dozór Policji trzy razy w tygodniu. Funkcjonariusze nadal pracują nad ustaleniem pełnego zakresu działalności mężczyzny, a za popełnione czyny grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dokładne sprawdzenie zabezpieczonego sprzętu elektronicznego może pozwolić na ustalenie kolejnych osób pokrzywdzonych w tym procederze.

Policyjne ostrzeżenie przed wakacyjnymi oszustami

Mundurowi przypominają, że okres letni to czas większej aktywności oszustów, którzy wykorzystują zainteresowanie wypoczynkiem nad morzem. Przed dokonaniem rezerwacji należy dokładnie zweryfikować każdą ofertę, sprawdzić opinie o wynajmującym oraz dane firmy oferującej lokal. Szczególną ostrożność warto zachować w przypadkach, gdy cena wynajmu znacząco odbiega od rynkowych stawek lub gdy oferent wywiera presję czasu i żąda szybkiej wpłaty całej kwoty. Atrakcyjne warunki cenowe nie powinny być powodem do rezygnacji z podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas planowania urlopu.

Źródło: Policja.pl