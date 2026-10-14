Paul McCartney w kategoriach pop na Grammy 2027? Zaskakujące szczegóły walki artysty o nominacje

Jesień wszystkim fanom i fankom muzyki kojarzy się z czasem wyjątkowo dużej ilości muzycznych premier. To także moment, gdy rozpoczyna się podsumowanie tego, co w muzycznym świecie miało miejsce w ostatnich miesiącach.

Swoje działania pod tym kątem rozpoczyna w tym okresie także Narodowa Akademia Sztuk i Nauk Nagraniowych. To ona właśnie decyduje o tym, kto otrzymuje, najpierw nominacje, a następnie statuetkę Grammy.

Właśnie trwa pierwsza runda głosowania Akademii. W jej ramach głosujący członkowie wybierają swoich faworytów i to ona właśnie wyłania oficjalnych nominowanych. Etap ten potrwa do 22 października i charakteryzuje się tym, że sami artyści i wykonawcy zwracają się do głosujących, chcąc zwrócić ich uwagę na zgłoszone utwory i albumy w ramach kampanii "For Your Grammy Consideration".

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Paul McCartney walczy o Grammy w kategoriach "pop"!

Dzięki temu opinia publiczna dowiaduje się kto, jaki materiał i w jakich kategoriach dokonał zgłoszeń. Bywa, że można się dowiedzieć dzięki temu bardzo ciekawych rzeczy.

Ciekawostek dowiózł tym razem chociażby Paul McCartney. Artysta wydał w tym roku nowy, świetnie przyjęty album The Boys of Dungeon Lane. Jak można się było spodziewać, ekipa legendy postanowiła powalczyć o nominacje w tych uważanych za najważniejsze nagrodach muzycznych.

McCartney, czyli ikona zespołu The Beatles, uznawanego za kluczowy dla historii muzyki rockowej, z takim właśnie brzmieniem kojarzy się najbardziej. Okazuje się jednak, że płyta The Boys of Dungeon Lane walczy o to, aby uzyskać nominacje - ale w kategoriach głównych i popowych!

Jak wynika z doniesień m.in. "Gold Derby", najnowsza płyta McCartneya została zgłoszona w kategoriach: 'Album of the Year', 'Traditional Pop Vocal Album', 'Engineered Album Non-Classical' oraz 'Best Album Cover'. Utwór Days We Left Behind walczy o nominacje za: 'Record of the Year,' 'Song of the Year' i 'Traditional Pop Vocal Performance'. Down South zaś zgłoszono w kategoriach 'Americana Performance' i 'American Roots Song'. Muzyk ma nadzieję na nominowanie tylko kompozycji As You Lie There w kategoriach około rockowych: 'Rock Performance' oraz 'Rock Song'. Wiadomo także, że do Grammy zgłoszony został film dokumentalny Man on the Run, który walczy o nominacje za 'Najlepszy film muzyczny'.

Nominacje do Grammy 2027 zostaną ogłoszone 16 listopada.

Oto 8 najlepszych piosenek, napisanych przez Paula McCartneya dla The Beatles: