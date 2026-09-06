"Taniec z Gwiazdami 19". Już wiemy, kto odpadł 6 września 2026 roku!

Nowe rozdanie w "Tańcu z Gwiazdami". Julia Wieniawa w fotelu jurora!

Najpopularniejsze taneczne show w Polsce wróciło na antenę z prawdziwym przytupem! W niedzielę 6 września 2026 roku wystartowała 19. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie, a producenci od samego początku zaserwowali widzom prawdziwe trzęsienie ziemi. Największa niespodzianka czekała na nich przy stole jurorskim, gdzie doszło do sporej roszady.

Z programem pożegnała się Ewa Kasprzyk, a jej miejsce zajęła nowa twarz w tej roli – Julia Wieniawa. To jednak niejedyna zmiana w ekipie, bo do roszad doszło również w oprawie muzycznej. Jak poinformowano, część członków dotychczasowego orkiestry zakończyła współpracę ze stacją.

Rewolucja na parkiecie. Nowe zasady i wyzwania

Twórcy programu zapowiadają, że ta edycja będzie pełna nowości. Dyrektor programowy Edward Miszczak uchylił rąbka tajemnicy i zdradził, że na uczestników czekają premierowe wyzwania. Wśród nich znajdą się między innymi sztafeta rumby, tajemnicza "Akademia Czarnej Mamby", "Taniec z rekwizytem" oraz konkurencja o nazwie "Maszyna czasu".

Absolutnym novum w historii formatu będzie także walka o immunitet, która z pewnością podgrzeje atmosferę na parkiecie. Na szczęście producenci nie rezygnują ze sprawdzonych i lubianych przez widzów elementów. W programie ponownie zobaczymy odcinek rodzinny, wieczór z muzyką Disneya, występy w tercetach oraz możliwość wybierania swojego rywala.

Kto walczy o Kryształową Kulę? Oto wszystkie pary

Na parkiecie 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy dwanaście par, a wśród nich znane nazwiska ze świata sportu, muzyki, filmu i internetu. O Kryształową Kulę powalczą w tym sezonie:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka, Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz, Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka, Helena Englert i Roman Osadchiy, Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna, Monika Borzym i Michał Kassin, Dominik Rupiński i Estelle François, Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko, Matteo Brunetti i Izabela Skierska, Kaeyra i Kacper Rutka, Dominik Smaruj i Magda Tarnowska oraz Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Taneczna rywalizacja potrwa kilka tygodni, a wielki finał, w którym poznamy zwycięzców tej edycji, zaplanowano na 22 listopada 2026 roku.

Kto odpadł 6 września 2026 roku z "Tańca z Gwiazdami? Znamy wyniki

Pierwszy odcinek dominował we włoską muzykę. Oto poszczególne wyniki:

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 28 punktów Helena Englert i Roman Osadchiy - 28 punktów Dominik Rupiński i Estelle François - 26 punktów Kaeyra i Kacper Rutka - 26 punktów Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 25 punktów Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 23 punkty Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 23 punkty Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 22 punkty Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 22 punkty Monika Borzym i Michał Kassin - 19 punktów Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 18 punktów Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 14 punktów

Zgodnie decyzją telewizji Polsat nikt nie odpadł 6 września 2026 roku.