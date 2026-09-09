Para influencerów wzięła ślub w Grecji. Na liście gości nie zabrakło Andziaks i Luki

Anna Brauer i Michał "Majkel" Solski od dawna dzielą się swoim życiem z tysiącami obserwujących, a ich miłość kwitła na oczach internetowej publiczności. Nic więc dziwnego, że wiadomość o ich ślubie wywołała ogromne poruszenie wśród fanów i w mediach społecznościowych. Na weselu nie mogło zabraknąć znanych twarzy!

Grecki ślub influencerów. "Państwo Solscy"

Para pobrała się w ukochanej Grecji. Po miesiącach stresujących przygotowań, które relacjonowali na bieżąco swoim obserwatorom, nadszedł czas na wymarzony ślub w towarzystwie najbliższych osób. Ania i Michał pobrali się 8 września 2026 roku na Rodos. Panna młoda postawiła na olśniewającą suknię z prześwitami, natomiast pan młody - na biały garnitur. Szczęście udzieliło się nie tylko zakochanym i ich gościom, ale również setkom internautów. Pod licznymi wpisami na profilach influencerów w mediach społecznościowych posypały się gratulacje.

Andziaks wśród gości. Luka był świadkiem

Jak możemy się dowiedzieć z relacji, na weselu zjawili się m.in. Magdalena Karwacka, Krzysztof Adamek czy zwycięzca "MasterChefa" i "Tańca z Gwiazdami", Damian Kordas. Świadkiem ślubu był Łukasz Trochonowicz, czyli Luka - mąż Andziaks. Znani influencerzy obowiązkowo uczestniczyli w greckim weselu przyjaciół na niedługo po tym, jak zaręczeni Ania i Michał byli gośćmi chrzcin ich syna, Franca.

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Na swoich profilach Luka pochwalił się fotkami zarówno z nowożeńcami, jak i w męskim gronie gości. Zdjęcia z tego romantycznego influencerskiego wesela nad Morzem Śródziemnym znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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