Ten prosty zabieg uratuje twój trawnik jesienią. Zrób to, by zachował intensywną zieleń w czasie przymrozków

Aby trawa wyglądała efektownie i zniosła niskie temperatury, konieczna jest odpowiednia jesienna pielęgnacja trawnika, która poprawi kondycję roślin.

Bardzo ważne jest zasilenie trawnika odpowiednimi minerałami. Zastosowanie fosforu i potasu wpłynie na wzmocnienie korzeni i przygotowanie trawy na mrozy.

Tylko jeden ważny krok dzieli cię od zabezpieczenia murawy przed uduszeniem, a także powstrzymania inwazji szkodników i rozwoju pleśni śniegowej.

Przygotuj się na chłodniejsze miesiące i sprawdź, co musisz zrobić, aby cieszyć się zieloną trawą po zimie.

Jak odpowiednio zadbać o trawnik pod koniec lata, by uchronić go przed zimnem?

Prawidłowe zadbanie o trawnik w okolicach jesieni sprawi, że trawa zachowa piękny wygląd aż do pierwszych przymrozków. Niemal każdy właściciel kawałka ziemi liczy na to, że przed jego domem długo będzie zielono. Wykorzystanie dedykowanych preparatów oraz odpowiednie prace spowodują, że rośliny przetrwają najcięższe, mroźne miesiące bez większych uszkodzeń. Regularne dostarczanie wody to tylko podstawa, a równie ważne jest nawożenie. W tym okresie należy skupić się na środkach bogatych w potas i fosfor, które poprawiają krzewienie i rozwój układu korzeniowego. Trawa o gęstej strukturze łatwiej oprze się zimowym trudnościom, w tym suszy i pleśni śniegowej. Dodatkowo jesienią niezbędnym elementem pracy w ogrodzie jest dokładne zgrabianie opadłych liści.

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Zadbaj o ten jeden zabieg we wrześniu, a trawnik zachowa swój kolor

Jak już podkreślono, w okresie schyłku lata i w pełni jesieni niezastąpionym zajęciem jest usuwanie liści z powierzchni darni. To działanie wpływa korzystnie na zdrowie i prezencję całej murawy. Zalegająca, wilgotna powłoka z liści stwarza doskonałe warunki do namnażania się niebezpiecznych grzybów i powstawania pleśni śniegowej. Prowadzi to do niszczenia roślin i występowania łysych, martwych obszarów. Poza tym, przykryta trawa zostaje odcięta od życiodajnego światła, bez którego proces fotosyntezy nie może przebiegać prawidłowo. Brak swobodnego przepływu powietrza powoduje, że murawa po prostu zaczyna obumierać, dusić się i tracić barwę. Nie wolno też zapominać, że pod gnijącą warstwą schronienie znajdują owady, ślimaki i gryzonie, które po przezimowaniu stają się zagrożeniem dla budzącego się do życia ogrodu.