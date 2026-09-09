Swędzi cię dłoń? To znak, że czeka cię niespodziewany przypływ gotówki. Przesądy staropolskie

Przesądy o finansach wciąż funkcjonują w polskiej świadomości, a niektóre sygnały z ciała rzekomo zapowiadają zbliżające się zmiany w domowym budżecie.

Swędzenie dłoni nie zawsze bywa przypadkowe – w zależności od strony może oznaczać zysk lub nadchodzące straty finansowe.

Istnieją także przedmioty, które trzymane w portfelu podobno blokują dopływ gotówki. Warto dowiedzieć się, czego w nim unikać!

Los zsyła pieniądze, gdy swędzi dłoń. To popularne wierzenie

Zabobony i ludowe wierzenia są przekazywane w polskich domach z pokolenia na pokolenie. Część osób traktuje je z przymrużeniem oka, inni wierzą w nie bezgranicznie. Wśród wróżb dotyczących spraw sercowych czy zawodowych, te związane z bogactwem budzą największe emocje. Według dawnych mądrości, pewne fizyczne dolegliwości mogą stanowić ostrzeżenie lub dobrą nowinę finansową. Idealnym przykładem jest swędzenie dłoni, które ma zwiastować poprawę lub pogorszenie sytuacji materialnej. Gdy swędzi lewa dłoń, możemy liczyć na zysk, natomiast prawa – sugeruje nieoczekiwane wydatki i utratę stabilności.

Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Następne pytanie

Co znaczy, gdy swędzi lewa dłoń? Szykuje się przypływ gotówki

Powszechny w Polsce przesąd głosi, że swędzenie wewnętrznej strony lewej dłoni to zapowiedź zbliżających się pieniędzy. Przyjmuje się, że to właśnie ta ręka służy do odbierania banknotów. Aby jednak nie zapeszyć i faktycznie doczekać się zastrzyku gotówki, absolutnie nie należy jej drapać. Zwolennicy przesądów zalecają, by potrzeć dłonią o drewniany element, wsunąć ją głęboko do kieszeni, lub po prostu przeczekać swędzenie, by nie odstraszyć nadciągającego szczęścia.

Swędzenie prawej dłoni to ostrzeżenie przed utratą pieniędzy

Zupełnie inaczej interpretuje się swędzenie prawej dłoni. Ludowe podania wskazują, że jest to znak nadchodzących wydatków lub utraty zgromadzonych środków. Jak temu zaradzić? W tym przypadku, by uchronić się przed odpływem gotówki, należy intensywnie podrapać swędzące miejsce, co ma odepchnąć pecha i niechciane koszty.

Jak nie stracić pieniędzy? Uważaj na zawartość portfela

Inne finansowe przesądy skupiają się na samym portfelu i przedmiotach w nim przechowywanych. Wiele osób nieświadomie nosi w nim rzeczy, które rzekomo blokują przypływ bogactwa. Zalicza się do nich wyblakłe paragony i nieaktualne rachunki, które zajmują miejsce przeznaczone na gotówkę, uniemożliwiając napływ dostatku. Ponadto, dowody zakupu symbolizują utracone pieniądze, a przecież celem jest ich pomnażanie. Według wierzeń, aby zapewnić sobie obfitość, należy pozbyć się z portfela także kilku innych rzeczy:

nieaktywnych kart płatniczych,

fotografii osób zadłużonych wobec nas,

kart lojalnościowych, po które nigdy nie sięgamy,

recept, których termin ważności minął.

Istotny jest również sam wygląd portfela. Zgodnie z przesądami, zniszczony i zaniedbany materiał odpycha pieniądze. Najlepiej postawić na duży, czerwony model, który według zasad Feng Shui przyciąga majątek z siłą magnesu.

Czy jesteśmy przesądni? "Zawsze wstaję lewą nogą, bo łóżko tak stoi"