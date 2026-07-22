Oskarżony o morderstwo piosenkarz w sądzie, wkrótce ma ruszyć proces. D4vd nie przyznał się do winy

W kwietniu br. David Anthony Burke, amerykański muzyk znany pod pseudonimem D4vd, został aresztowany w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie zamordowanej nastolatki. Prokuratura uważa, że piosenkarz pozbył się dziewczynki, z którą łączyła go zdecydowanie zbyt bliska relacja, by prawda o seksualnych kontaktach z nieletnią nie wyszła na jaw. Właśnie odbyło się pierwsze posiedzenie w sądzie.

D4vd oskarżony o morderstwo. Sprawa wciąż szokuje nowymi szczegółami

D4vd poznał Celeste Rivas, gdy dziewczynka miała zaledwie jedenaście lat. Dwa lata później nawiązał z nią głębszą relację, mimo że sam nie był jeszcze dzieckiem w świetle prawa - miał wtedy skończone osiemnaście lat. Gdyby fakt kontaktów seksualnych wyszedł na jaw, popularny piosenkarz poniósłby surowe konsekwencje. Śledczy uważają, że właśnie z tego powodu w kwietniu 2025 roku Burke zamordował nastolatkę. Jej rozczłonkowane ciało znaleziono we wrześniu w należącym do niego aucie.

Do aresztowania doszło około rok po zabójstwie. W tej szokującej sprawie wciąż pojawiają się nowe, bardziej dokładne informacje, ale nie brakuje też domysłów i plotek. Nie jest jasne to, czy Celeste mogła być w ciąży z D4vdem. Pierwotnie uznano, że nie, jednak ponowna analiza medyczna zakończyła się zmianą raportu: kwestię ciąży specjaliści określili jako niejednoznaczną. 21-letniemu muzykowi prokuratura postawiła zarzuty czynności seksualnych z osobą poniżej czternastego roku życia, zbezczeszczenia zwłok i przede wszystkim zabójstwa pierwszego stopnia, za co w Kalifornii grozi dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego lub kara śmierci.

Gwiazdor przed sądem. Wciąż nie przyznaje się do winy

D4vd stawił się w sądzie na wstępnym posiedzeniu we wtorek, 21 lipca. Prokuratura przedstawiła szereg dowodów, by sąd mógł zdecydować, czy są one wystarczające na rozpoczęcie właściwego procesu. Cała procedura może zająć łącznie nawet cztery dni, jednak już pierwszego dnia przesłuchań piosenkarz ponownie nie przyznał się do winy. Zrobił to już także po aresztowaniu, pod koniec kwietnia.

Kalifornijska prokuratura zaprezentowała teraz w sądzie m.in. drastyczne zdjęcia z miejsca znalezienia ciała, omawiając dowody potwierdzające tożsamość niepełnoletniej Celeste. Oskarżenie opiera się chociażby na zamówieniu przez piosenkarza w sieci podejrzanych przedmiotów, takich jak łopata, nadmuchiwany basen, piła mechaniczna i piec mogący nagrzać się do 1600 stopni Celsjusza. Detektyw prowadzący śledztwo zeznał w sądzie, że Burke używał swojej karty kredytowej do kupna m.in. na platformie Amazon narzędzi służących do pozbycia się zwłok, ale podczas płatności podawał fikcyjne dane - Trayvion Davis.

D4vd - co dalej w sprawie?

Jak podaje stacja WCTV, przesłuchania w sądzie już teraz przypominają skomplikowany proces, choć ten może oficjalnie ruszyć dopiero, gdy sędzia zdecyduje, że istnieją ku temu podstawy. Prokurator okręgowy Nathan Hochman powiedział w rozmowie z mediami, że jeszcze nie zdecydował o ewentualnym wnioskowaniu o karę śmierci, na której wykonywanie obowiązuje w Kalifornii moratorium.

Z całą pewnością możemy za to powiedzieć o końcu kariery muzycznej oskarżonego gwiazdora. W ubiegłym roku D4vd - znany m.in. z przeboju "Romantic homicide", czyli "Romantyczne zabójstwo" - był supportem podczas koncertów SZA i zagrał na popularnym festiwalu Coachella. W momencie znalezienia ciała Celeste Rivas w jego samochodzie - przebywał na trasie koncertowej.

"Wiedząc, że musi uciszyć ofiarę zanim zrujnuje mu karierę, tak jak zagroziła, oskarżony wielokrotnie dźgnął ofiarę ze skutkiem śmiertelnym i obserwował, jak się wykrwawiła" - brzmi ujawniony w prasie fragment dokumentu złożonego w sądzie przez biuro prokuratora okręgowego.

Sonda Czy słuchasz podcastów kryminalnych? Tak Nie