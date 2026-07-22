Nie żyje młodziutka gwiazda "Godzilli". Aktorka Kaylee Hottle zginęła w wypadku

Do dramatu doszło w nocy z 20 na 21 lipca 2026 roku w stanie Maryland. Samochód, którym oprócz kierowcy podróżowały dwie osoby, uległ tragicznemu w skutkach wypadkowi. Choć szczegóły zdarzenia wciąż są ustalane, jedno jest pewne: ofiarą jest znakomicie zapowiadająca się 18-letnia aktorka Kaylee Hottle.

Kaylee Hottle nie żyje. 18-letnia aktorka zginęła w wypadku

Wypadek wydarzył się w Ijamsville, pomiędzy miastami Baltimore i Frederick w amerykańskim stanie Maryland. Auto, którym podróżowała młoda aktorka, tuż przed 3:00 w nocy czasu lokalnego wypadło z trasy i uderzyło w przepust. Jak przekazał pogrążony w żałobie ojciec zmarłej 18-latki, Kaylee Hottle odeszła w drodze do szpitala, gdzie transportował ją śmigłowiec policji stanowej.

Śledczy poinformowali wstępnie, że za przyczynę można uznać nadmierną prędkość, za co kierowca - który odniósł niezagrażające życiu obrażenia - może ponieść konsekwencje. Drugi z pasażerów, mężczyzna, nie został poszkodowany i odmówił przyjęcia pomocy medycznej.

Była znana z filmów o Godzilli. Działała na rzecz osób głuchych i niedosłyszących

Utalentowaną aktorkę pożegnał ojciec, zamieszczając na Facebooku przejmujące nagranie w Amerykańskim Języku Migowym. Kaylee Hottle od urodzenia nie słyszała - tak jak oboje jej rodziców, w tym tata, którego przodkowie od kilku pokoleń mają udokumentowane problemy ze słuchem. Swoją determinacją i ciężką pracą dziewczyna starała się pokazywać, że osoby głuche i niedosłyszące mogą odnosić wielkie sukcesy w życiu. Marzyła o tym, by w filmach i serialach pojawiło się więcej młodych talentów podobnych do niej. Kondolencje bliskim zmarłej złożyły w sieci władze Texas School for the Deaf, gdzie 18-latka na co dzień się uczyła.

Kaylee Hottle była znana przede wszystkim z filmów "Godzilla vs. Kong" (2021) i "Godzilla x Kong: The New Empire" (2023), w których zagrała Jię - osieroconą dziewczynkę, adoptowaną przez główną bohaterkę. Autentyczność i wrażliwość Kaylee szybko zostały zauważone, a wielu wróżyło jej świetlaną przyszłość w kinie. W 2024 roku odebrała Saturn Award dla "najlepszej młodej aktorki w filmie". Smutek z powodu jej śmierci wyrazili już koledzy z planu, m.in. Millie Bobby Brown.

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