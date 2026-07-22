Julia Wieniawa zapowiada muzyczny powrót. Aktorka pracuje nad nowymi piosenkami w lesie

Julia Wieniawa wraca do tworzenia muzyki. Artystka pokazała zdjęcia z producentami

Znana z wielu produkcji telewizyjnych oraz kampanii reklamowych celebrytka regularnie rozwija swoją karierę na kilku polach, jednak wciąż pamięta o śpiewaniu. Miłośnicy jej twórczości nieustannie dopytywali o kolejne wydawnictwa muzyczne, a artystka postanowiła wreszcie zaspokoić ich ciekawość. Na swoim profilu w serwisie Instagram zamieściła kadry z niedawnego wyjazdu, podczas którego wspólnie z uznanymi autorami tekstów i producentami komponowała zupełnie nowe utwory. Brakuje na razie konkretnych informacji o dacie premiery, jednak sama zapowiedź wywołała ogromne poruszenie wśród internautów.

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Z udostępnionych przez wokalistkę materiałów wynika, że twórcze spotkanie odbywało się w otoczeniu leśnej natury. Piosenkarka przyznała otwarcie, że skupiła się głównie na procesie komponowania, przez co nie zdążyła uwiecznić zbyt wielu momentów w obiektywie aparatu. Nie zabrakło przy tym drobnych żartów, zwłaszcza przy okazji publikacji ujęcia, na którym pozuje przed instrumentem klawiszowym.

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Ja grająca cztery akordy w kółko, udając wybitną pianistkę - napisała z przymrużeniem oka.

Chwilę później celebrytka dodała wyjaśnienie, że opublikowane obrazki stanowią jedynie ułamek długiej i bardzo wymagającej pracy w studiu.

Tak serio to po prostu nie mam żadnych innych zdjęć z mojego muzycznego campu w lesie, bo byliśmy tak zajęci pisaniem dla Was nowych pięknych piosenek - zdradziła.

W przygotowanie nadchodzącego repertuaru zaangażowany był spory sztab profesjonalistów z branży. W internetowym wpisie pojawiły się również humorystyczne anegdoty zza kulis, z których wynika, że swoją obecność podczas nagrań zaznaczył nawet czworonożny pupil gwiazdy o imieniu Bowie.

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Bowie też był zaangażowany w chórki - zażartowała.

Prawdziwą sensację wywołało jednak podsumowanie całego komunikatu zamieszczonego w sieci. Młoda gwiazda dała jasno do zrozumienia, że jej nadchodzące kompozycje będą mocno odbiegać od dotychczas wydawanych singli.

Jedno mogę zdradzić - to będzie zupełnie nowy rozdział. Reszta w swoim czasie! - ogłosiła.

To krótkie zapewnienie wywołało lawinę spekulacji wśród słuchaczy, którzy zastanawiają się nad ewolucją jej wizerunku scenicznego, pracą nad kolejnym pełnoprawnym albumem lub przygotowaniami do największego przedsięwzięcia artystycznego w życiu. Pojawiły się nawet domysły o jej ewentualnym udziale w kolejnej odsłonie popularnego formatu "Taniec z Gwiazdami" w roli śpiewającego eksperta.

"Kochana can’t wait for new music", "Czekamy. Bardzo!" - czytamy w sekcji komentarzy.