Oliwia Jężak w Hotel Paradise 13. Piękna uczestniczka ma bardzo nietypowy plan na życie

Kim jest Oliwia Jężak, która walczy o miłość w programie Hotel Paradise 13?

Oliwia Jężak ma 25 lat i pochodzi z Gdańska. To dziewczyna, o której z czystym sumieniem można powiedzieć, że nie potrafi usiedzieć w miejscu. Na co dzień pracuje jako hostessa, ale jej ambicje zawodowe i edukacyjne sięgają znacznie dalej. Uczestniczka telewizyjnego show pilnie studiuje prawo w biznesie, dbając o solidne wykształcenie i swoją przyszłość w branży.

Poza salami wykładowymi Oliwia świetnie odnajduje się przed obiektywem. Stawia pierwsze kroki w fotomodelingu, a fani mogą kojarzyć ją również z ról w muzycznych teledyskach. Jest prawdziwym wulkanem pozytywnej energii – w wolnym czasie regularnie trenuje squasha, pływa na basenie i dba o formę na siłowni. W towarzystwie błyskawicznie zjednuje sobie ludzi dzięki naturalnemu luzowi i ogromnemu dystansowi do samej siebie.

Hotel Paradise 13 zaskoczy

Niezwykła historia miłosna i randki na własnych zasadach. Czego Oliwia szuka w mężczyznach?

Na tle innych uczestników reality show, Oliwia wyróżnia się nietypowym bagażem doświadczeń uczuciowych. Od 15. roku życia była w jednym, trwającym blisko dziewięć lat związku. Relacja ta zakończyła się, ponieważ z czasem okazało się, że ona i jej ówczesny partner mają zupełnie odmienne wizje wspólnej przyszłości. Ta odważna i dojrzała decyzja o rozstaniu sprawiła, że 25-latka otworzyła całkowicie nowy rozdział w swoim życiu.

Dziś Oliwia z radością korzysta z uroków bycia singielką. Randkuje, bawi się i chętnie flirtuje, choć wcale nie każdemu adoratorowi od razu odwzajemnia zainteresowanie. Jaki jest jej ideał? Najszybciej w oko wpadnie jej brodaty brunet, mierzący około 180 centymetrów wzrostu. Szybko jednak dodaje, że sam atrakcyjny wygląd zewnętrzny to dla niej za mało – docelowo poszukuje mężczyzny, który po prostu czymś ją zaintryguje i przy którym będzie chciała zatrzymać się na dłużej.

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Szczerość, dystans do siebie i poszukiwanie nowych wyzwań w telewizji

W rajskiej willi Oliwia z pewnością okaże się postacią, obok której po prostu nie da się przejść obojętnie. Uczestniczka uwielbia nawiązywać nowe znajomości, kocha długie rozmowy, szczery śmiech i sytuacje, w których może w stu procentach być sobą. Ta naturalność oraz łatwość zjednywania sobie innych mogą stać się jej ogromnym atutem w bezlitosnej grze, w której spryt, pakty i sojusze decydują o przetrwaniu.

Oliwia wkracza do programu z otwartą głową i pełną gotowością na przygody. Jej wrodzona pewność siebie i jasno wyznaczone granice sprawiają, że męska część ekipy będzie musiała się mocno postarać, by zyskać jej względy. Kłamstwo czy manipulacja zdecydowanie nie wchodzą u niej w grę – gdańszczanka ceni przede wszystkim uczciwość i bezpośredniość.

Gdzie i kiedy oglądać program Hotel Paradise 13 z udziałem Oliwii Jężak?

Trzynasta edycja "Hotelu Paradise" to obietnica zupełnie nowych zasad, zaskakujących zauroczeń i bezwzględnej gry o przetrwanie. Uczestnicy zamknięci w luksusowej willi muszą nie tylko łączyć się w pary, ale i za wszelką cenę unikać eliminacji. Ci, którzy nie odnajdą miłości lub nie stworzą solidnego sojuszu, będą zmuszeni spakować walizki i opuścić rajski azyl. Na wielkich zwycięzców tradycyjnie czeka spacer po mitycznej Ścieżce Lojalności, gdzie na szali spoczywają ogromne pieniądze oraz szczere uczucie.

Aby śledzić losy Oliwii i jej telewizyjnych partnerów, warto zapisać sobie w kalendarzu harmonogram emisji. Pierwszy odcinek zadebiutuje w sobotę, 29 sierpnia, punktualnie o 20:55, a kolejna odsłona ukaże się nazajutrz, w niedzielę 30 sierpnia o tej samej porze. Zgodnie z bieżącą ramówką, stała emisja programu odbywa się na kanałach TVN / TVN7, od poniedziałku do czwartku o 20:55.