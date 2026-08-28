ME siatkarek. Polki z kompletem zwycięstw przed fazą pucharową

Triumf Polek w Stambule

Polskie siatkarki zaprezentowały znakomitą formę, wygrywając wszystkie pięć spotkań w fazie grupowej. W decydującym starciu o pierwsze miejsce w grupie A, które odbyło się w piątek w Stambule, podopieczne Stefano Lavariniego pokonały mistrzynie Europy z 2023 roku, czyli reprezentację Turcji, wynikiem 3:2.

Zwycięstwo to zapewniło biało-czerwonym awans do kolejnej fazy turnieju z pierwszej pozycji. W poniedziałek Polki rozegrają mecz 1/8 finału z zespołem Portugalii, który po raz pierwszy w historii dotarł do tego etapu rozgrywek.

Gdzie i z kim zagrają dalej?

Spotkanie 1/8 finału z Portugalią odbędzie się w Stambule. W przypadku wygranej biało-czerwone awansują do ćwierćfinału, w którym 3 września spotkają się ze zwycięzcą rywalizacji między Holandią a Słowenią.

Pierwsze mecze 1/8 finału zaplanowano w Brnie w Czechach, gdzie odbędą się również dwa mecze ćwierćfinałowe. Decydująca faza turnieju rozegra się w Stambule – półfinały oraz spotkania o medale zaplanowano na 5 i 6 września.