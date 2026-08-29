Mecz Legia Warszawa z zespołem Śląsk Wrocław. Co zadecydowało o dramatycznej końcówce w stolicy

Remis w cieniu pożegnania legendy

Gospodarze uchodzili za murowanego faworyta spotkania z beniaminkiem ekstraklasy, jednak to przyjezdni otworzyli wynik na stadionie w Warszawie. Goście wykreowali sobie znakomite szanse na podwyższenie prowadzenia, ale świetnymi interwencjami popisywał się bramkarz Otto Hindrich. Wyrównanie nadeszło dopiero w czwartej minucie doliczonego czasu gry za sprawą Rafała Adamskiego.

Szkoleniowiec miejscowych odniósł się w pierwszej kolejności do przedmeczowych uroczystości, które uświetniły sobotnie wydarzenie. Marek Papszun podsumował ostatni występ Artura Jędrzejczyka w barwach stołecznego klubu. Podkreślił przy tym olbrzymie znaczenie odchodzącego zawodnika dla całej polskiej piłki nożnej.

"- Jestem dumny, że brałem udział w tak wielkim meczu. Żegnaliśmy wybitną postać nie tylko Legii, ale polskiej piłki nożnej. Docenia się takich piłkarzy dopiero, kiedy odchodzą, bo ciężko jest ich zastąpić. Chcemy być taką drużyną, jakim był Artur przez całą swoją karierę – z charakterem, waleczną i jakością – powiedział Papszun."

Dlaczego faworyt zawiódł przed przerwą?

Szkoleniowiec gospodarzy przyznał, że w pierwszej połowie jego podopiecznym zabrakło cech charakteryzujących żegnanego defensora. Zdecydowana poprawa nastąpiła dopiero po zmianie stron, kiedy zespół pokazał odpowiednie zaangażowanie i charakter. Trener docenił również dobrą postawę przeciwników, którzy wykorzystali rzut karny i prezentowali wysoką jakość piłkarską do momentu opadnięcia z sił.

Opiekun wrocławian, Ante Simundza, pozytywnie ocenił grę swojej drużyny, choć nie ukrywał ogromnego rozczarowania ostatecznym rezultatem. Jego zawodnicy stworzyli więcej dogodnych sytuacji strzeleckich i przez długi czas kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku. Słoweniec pochwalił także Piotra Samca-Talara za zdobycie bramki i systematyczne postępy w boiskowej dojrzałości.