Agata Młynarska przeszła operację powiek. Pokazała szczegóły w sieci

Jeszcze pod koniec maja 2026 roku Agata Młynarska dała do zrozumienia, że przeszła zabieg korekty powiek. Dziennikarka postanowiła poddać się popularnej operacji usunięcia nadmiaru skóry z górnych powiek, kierując się przede wszystkim wskazaniami zdrowotnymi. Dzięki tej interwencji chirurgicznej jej pole widzenia ulegnie wyraźnej poprawie, a przy okazji twarz zyska bardziej młodzieńczy wygląd.

Po długich poszukiwaniach i przemyśleniach zdecydowałam się na plastykę powiek górnych. Myślałam o tym od lat. Nie chodziło tylko o estetykę, ale też o względy medyczne. Zmagałam się z przepukliną tłuszczową przy lewym oku, która utrudniała widzenie i powodowała opuchliznę

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– napisała Agata Młynarska na swoim koncie na Instagramie, gdy tylko podjęła wiążącą decyzję.

Obecnie fani mogą dokładnie prześledzić, jak przebiegały przygotowania oraz sama operacja. Lekarz odpowiedzialny za zabieg Agaty Młynarskiej udostępnił na jej instagramowym profilu szczegółowe wyjaśnienia dotyczące całego procesu i uzasadnił podjęte kroki medyczne.

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Nie jest tajemnicą, że Pani Agata Młynarska zdecydowała się na blefaroplastykę górnych powiek właśnie u mnie. (...) U Pani Agaty nie był to prosty zabieg. Anatomia okolicy oka wymagała czegoś więcej niż standardowego usunięcia nadmiaru skóry, a każdy etap musiał być bardzo precyzyjnie zaplanowany

– sprecyzował specjalista z zakresu chirurgii plastycznej.

Dziś pokazuję Wam ten zabieg z trochę innej perspektywy – nie tylko efekt, ale też decyzje, które trzeba było podjąć, żeby ten efekt mógł wyglądać naturalnie.

Dziennikarka nie ograniczyła się jedynie do udostępnienia materiału wideo. Pod wpisem objaśniającym medyczne zawiłości blefaroplastyki, pacjentka zamieściła swój komentarz. Z jej słów wynika, że rezultaty operacji już ją usatysfakcjonowały. A co dopiero będzie za kilka miesięcy?

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Dziękuję za przeprowadzenie mnie przez ten proces. Od pierwszego spotkania, omówienia, podjęcie decyzji, operację i zdjęcie szwów. Jestem ogromnie zadowolona z efektów.