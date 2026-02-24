Olaf Lubaszenko pożegnał ojca w sieci. Dwa słowa aktora chwytają za serce

To nie była kolejna rola, ale bolesna rzeczywistość, z którą musiał zmierzyć się znany aktor. We wtorek 24 lutego w Warszawie odbyło się ostatnie pożegnanie Edwarda Linde-Lubaszenki. Legendę kina i teatru żegnały tłumy, a sama ceremonia w Kościele Środowisk Twórczych miała charakter państwowy. Choć na miejscu zjawili się liczni fani i przyjaciele artysty, wszystkie spojrzenia skierowane były na Olafa Lubaszenkę. Syn zmarłego nie krył silnych emocji, a ten dzień z pewnością zapisze się w jego pamięci jako jeden z najtrudniejszych kadrów w życiu.

Relacja panów bywała skomplikowana. Mimo chłodnych momentów w przeszłości i braku bliskości przed laty ostatecznie udało im się znaleźć wspólny język przed odejściem seniora rodu. W kościele widać było, jak trudno jest teraz Olafowi. Aktor chował twarz w dłoniach, szukał towarzystwa siostry i przyjaciół.

Olaf Lubaszenko przemówił na pogrzebie ojca

Gdy nadszedł moment przemówień, Olaf stanął na wysokości zadania, wygłaszając wspaniałą mowę. Z klasą i wyczuciem podziękował zgromadzonym za obecność, wspominając przy tym prywatne rozmowy z tatą. Podkreślił, że poczucie humoru i miłość do życia były siłą napędową Edwarda Linde-Lubaszenki.

(...) przyznam, że im dłużej żyję, tym częściej wchodzę do przekonania, że niepotrzebnie uciekamy od banałów, od ich powtarzania, bo z banałów zbudowany jest kręgosłup świata i cywilizacji. Z banałów zbudowany jest system wartości. A więc banał: szlachetnie i godnie jest żegnać ludzi w tak wspaniały sposób, ale zapewne jeszcze szlachetniej i może jeszcze godniej, a z pewnością trudniej, jest być przy nich wtedy, kiedy jeszcze są. I to zdanie rzucam w przestrzeń, ale kieruję również do siebie, jako lekcja z tego pożegnania. Dziękuję Ci Tato, że nasze ostatnie lata były pogodne, były dobre, nasze ostatnie rozmowy były wspaniałe. Bardzo ci za to dziękuję, ponieważ jak wspomniałem, Tata był człowiekiem, w którym dominującą cechą, elementem, siłą było poczucie humoru. Ta jego prośba o uśmiech i modlitwę jest również moją prośbą. A teraz pozwólcie, że ja uśmiechnę się do mojego Taty po raz ostatni – mówił syn zmarłego, nawiązując do tego, jak wiele nauczył się od Edwarda i jak bardzo cenił wspólne chwile.

Podczas pogrzebu reżyser mógł liczyć na wsparcie najbliższych. U jego boku trwała siostra, a także Robert Janowski, który dodawał koledze otuchy gestami przyjaźni, długo go obejmując. Po mszy żałobny orszak przeniósł się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie wybitny aktor spoczął w Alei Zasłużonych.

"Pożegnanie Taty"

Niedługo po ceremonii, gdy emocje nieco opadły, na instagramowym profilu Olafa pojawiło się zdjęcie miejsca spoczynku jego ojca. Opis był krótki, ale uderzał w samo sedno:

Pożegnanie Taty.

Wystarczyły te dwa słowa, by w komentarzach popłynęła lawina wsparcia od środowiska artystycznego. Olga Bołądź napisała krótko: "Do widzenia Panie profesorze", a Marek Kaliszuk dodał: "Niech spoczywa w spokoju".

Wzruszająca mowa córki na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki