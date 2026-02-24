Wielka impreza z Kamilem Stochem w Planicy. Nowe szczegóły pożegnania mistrza

Fani wybierający się na finał sezonu do Słowenii będą mieli do dyspozycji dedykowane miejsce spotkań. W miejscowości Kranjska Gora, która stanowi bazę noclegową dla wszystkich rywalizujących drużyn, uruchomiony zostanie Dom Polski. Jego siedziba znajdować się będzie w hotelu Pino Alpino.

Głównym celem tej inicjatywy jest integracja polskiej społeczności zgromadzonej pod skocznią. Miejsce to ma umożliwić kibicom relaks oraz wymianę wrażeń po emocjach sportowych. Dom Polski ma pełnić funkcję nieformalnej bazy dla wszystkich Polaków przebywających w tym czasie w Planicy.

Koncerty i spotkania biznesowe

Organizatorzy opracowali szeroki program wydarzeń towarzyszących. W planach jest między innymi polsko-słoweńskie spotkanie biznesowe, które ma sprzyjać budowaniu relacji między przedsiębiorcami z obu krajów. Na scenie pojawi się polski artysta, choć jego personalia nie zostały jeszcze ujawnione. Dodatkową atrakcją będzie plenerowe studio Polskiego Radia, z którego prowadzone będą relacje na żywo.

Kiedy spotkanie z Kamilem Stochem?

Najważniejszym punktem harmonogramu będzie wizyta głównego bohatera weekendu. Kamil Stoch ma pojawić się w Domu Polskim w sobotę 28 marca o godzinie 19:30. Będzie to niezwykle intensywny dzień dla skoczka z Zębu. Wcześniej weźmie on udział w porannym konkursie drużynowym na Letalnicy oraz w tradycyjnym „Team Area Party”, czyli imprezie integrującej środowisko skoczków i sztaby szkoleniowe.

Zanim 39-letni mistrz odda swoje pożegnalne skoki w Słowenii, czeka go jeszcze rywalizacja na mamucim obiekcie w Bad Mitterndorf. Stoch ma za sobą szóste w karierze igrzyska olimpijskie w Predazzo, które pozostawiły pewien niedosyt. Na normalnej skoczni nie zdołał awansować do serii finałowej, a na dużym obiekcie uplasował się na 21. pozycji. Występy w Planicy będą więc symbolicznym domknięciem jego wieloletniej przygody ze skokami.