Roksana Węgiel w jury niemieckich preselekcji do Eurowizji! "Zagraniczne rynki dostrzegają moje muzyczne działania"

Za sprawą wygranej w 2018 roku Roksana Węgiel jest bardzo mocno kojarzona z Eurowizją, mimo że do tej pory reprezentowała Polskę jedynie na Eurowizji Junior. Artystka nie ukrywa jednak, że w przyszłości chciałaby stanąć na eurowizyjnej scenie i zawalczyć o zwycięstwo również w "dorosłej" odsłonie konkursu. Zaledwie kilka dni temu mąż piosenkarki wyjawił podczas live'a na Tik Toku, że to właśnie największe zawodowe marzenie 21-latki. Zanim jednak Roxie wystąpi na Eurowizji, dowie się, jak to jest być jurorką i decydować o wyborze reprezentanta. Co zaskakujące - nie w Polsce, a w Niemczech! Niemiecki nadawca ogłosił właśnie skład międzynarodowego jury, złożonego z - jak czytamy - 20 wybitnych ekspertów muzycznych z 20 krajów uczestniczących w Konkursie Piosenki Eurowizji. Ci ocenią dziewięcioro uczestników i wyłonią trzech najbardziej obiecujących. O tym, kto poleci na Eurowizję 2026, zadecydują już widzowie! Zobaczcie, jak wyróżniono naszą Roxie.

ODPOWIEDZIAŁA NA PYTANIA INTERNAUTÓW! ROXIE WĘGIEL PRZEJĘŁA ESKĘ

Roksana Węgiel w jury niemieckich preselekcji do Eurowizji!

Roxie znalazła się w gronie eurowizyjnych ekspertów, którzy już 28 lutego zadecydują o tym, kto przejdzie dalej podczas krajowych eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji. Na stronie eurovision.de pojawił się oficjalny komunikat, w którym wymieniono największe sukcesy naszej gwiazdy, m.in. jej wygraną w "The Voice Kids" i milionowe zasięgi w social mediach. Artystka zasiądzie u boku ikon konkursu! Tylko nam udało się zdobyć oficjalny komentarz Roxie. Wokalistka nie kryje radości.

Bycie jurorką w niemieckich preselekcjach do Eurowizji jest bardzo spójne z moimi planami związanymi z działalnością międzynarodową. Bardzo się cieszę, że zagraniczne rynki dostrzegają moje muzyczne działania oraz że otrzymałam możliwość wyrażenia swojej opinii o konkursowych utworach. W sobotę wylatuję do Niemiec, gdzie zadebiutuję na antenie niemieckiego nadawcy. Żyję muzyką i ją kocham, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że dzięki wygranej w Eurowizji Junior w 2018 roku mogłam dojść do momentu, w którym duża niemiecka telewizja chce poznać moje zdanie, a ja będę miała wpływ na wybór reprezentanta innego kraju - wyznała serwisowi ESKA.pl wokalistka.

Pozostaje nam życzyć powodzenia! Takie doświadczenie na pewno zaprocentuje w przyszłości.