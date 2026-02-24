Bestsellery Empiku 2025. Wersow odsłoniła ciążowy brzuszek, Jessie Ware zachwyca stylizacją!

Bestsellery Empiku 2025 od lat uchodzą za jedne z najbardziej miarodajnych nagród na rynku kultury. Tu nie decydują zamknięte jury ani branżowe układy – zwycięzców wyłaniają wyniki sprzedaży i realne wybory odbiorców sieci Empik. Statuetki trafiają do autorów książek, muzyków, twórców internetowych i podcastowych, którzy faktycznie byli najczęściej wybierani przez Polaków. To właśnie dlatego gala co roku wzbudza tak duże emocje. To wręcz barometr tego, czym naprawdę żyliśmy kulturalnie przez ostatnie miesiące.

Blask reflektorów, czerwony dywan, muzyka na żywo i emocje towarzyszące ogłoszeniom zwycięzców sprawiają, że oczy całego show-biznesu zwrócone są dziś w jedno miejsce. Wydarzenie transmitowane na antenie TVN przyciąga przed ekrany tysiące widzów.

To nie jurorzy, a realne wybory klientów sieci Empik decydują o tym, kto wraca dziś do domu ze statuetką. Właśnie dlatego te nagrody uznawane są za jedne z najbardziej miarodajnych w branży. Na gali wyróżniani są pisarze, muzycy, twórcy internetowi i autorzy podcastów - wszyscy ci, którzy w minionym roku najmocniej zaznaczyli swoją obecność w kulturze.

Bestsellery Empiku 2025 - gwiazdy na czerwonym dywanie

Czerwony dywan od pierwszych minut tętni życiem. Pozują tu m.in. Natalia Nykiel, Monika Olejnik, Aleksandra Popławska, Honorata Skarbek, Paulina Gałązka, Klaudia Halejcio, Sara James, Kayah, Lanberry, Maria Dębska, Anna Dereszowska i Agnieszka Dygant. Obok nich pojawiają się także znane pisarki, w tym Katarzyna Bonda oraz Katarzyna Grochola.

Męska część czerwonego dywanu również robi wrażenie. Przed obiektywami stają m.in. Cezary Pazura, Pezet, Artur Rojek, Piotr Rogucki, Wojciech Smarzowski, Sobel, Adam Woronowicz, Jakub Żulczyk, Ralph Kaminski, Mrozu, Remigiusz Mróz, Maciej Musiał i Paweł Domagała. Trudno o bardziej kompletny przegląd nazwisk, które dziś kształtują polską popkulturę.

Równolegle gala zamienia się w prawdziwe muzyczne widowisko. Na scenie pojawiają się Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, którzy po raz pierwszy wykonują wspólny projekt w telewizji. Publiczność oklaskuje również występy Zalia, IGO, Kacperczyk, Kukon oraz Daria ze Śląska. Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów wieczoru jest także telewizyjny występ Pezeta.

Gala zyskuje międzynarodowy rozmach dzięki obecności Jessie Ware, jednej z najbardziej cenionych brytyjskich artystek popowo-soulowych, oraz JJ, zwycięzcy Eurowizji 2025. Ich udział podkreśla rangę wydarzenia i sprawia, że Bestsellery Empiku wychodzą daleko poza lokalny wymiar.

Na czerwonym dywanie uwagę przyciąga także Sandra Hajduk-Popińska, która prezentuje odważną, monochromatyczną stylizację w intensywnym odcieniu fioletu. Połyskujący płaszcz, dopasowana spódnica i wyraziste dodatki idealnie wpisują się w wieczorowy klimat gali i szybko stają się jednym z najmocniej komentowanych looków wieczoru.