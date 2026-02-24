Już po pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki. Uwagę żałobników przykuł jeden szczegół ceremonii

Uroczystość z honorami dla mistrza sceny

Edward Linde-Lubaszenko odszedł 8 lutego 2026 roku w wieku 86 lat. 24 lutego został pożegnany z honorami państwowymi w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych. Choć ceremonia odbyła się ponad dwa tygodnie po śmierci aktora, fani i przyjaciele z branży, a także bliscy stawili się licznie, by oddać hołd legendzie. Po mszy kondukt żałobny ruszył na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie artysta spoczął w Alei Zasłużonych, dołączając do panteonu największych osobowości polskiej kultury.

Plejada gwiazd w ostatnim akcie

W kościelnych ławach zasiadła prawdziwa śmietanka towarzyska. Maja Komorowska, Robert Janowski, Michał Milowicz czy Tomasz Iwan to tylko niektóre z nazwisk, które pojawiły się, by towarzyszyć aktorowi w jego ostatniej drodze. Najbardziej poruszające sceny rozegrały się jednak w gronie najbliższej rodziny. Syn zmarłego, Olaf Lubaszenko, w trudnych chwilach mógł liczyć na wsparcie przyjaciół, w tym Roberta Janowskiego. Widać było, że dla wielu zgromadzonych pożegnanie to nie tylko formalność, ale zamknięcie ważnego rozdziału.

Podczas mszy żałobnej padły słowa, które zmusiły wszystkich do głębokiej refleksji. Duchowny prowadzący uroczystość zaznaczył:

Nawet wtedy, kiedy umiera ktoś, kto przeżył już wiele lat, zawsze jest jakoś za wcześnie. (...) Życie dla wierzącego nie jest łatwiejsze niż dla niewierzącego. Zarówno wierzący, jak i niewierzący próbują śmierć i cierpienie jakoś zracjonalizować, zrozumieć. Często to się nie udaje. I Bóg jest na to wrażliwy.

Największe zaskoczenie dla obserwatorów mógł stanowić wybór formy pochówku. W czasach, gdy na pogrzebach znanych osób - jak choćby Marcela Łozińskiego czy Michała Urbaniaka - królują artystyczne urny, rodzina Linde-Lubaszenki zdecydowała się na powrót do tradycji. W kościele wystawiono ciężką, drewnianą trumnę zdobioną rzeźbieniami i złocistymi okuciami.

Ten klasyczny, majestatyczny element nadał ceremonii wyjątkowej powagi. Przy trumnie wyeksponowano odznaczenia państwowe aktora, w tym medal Gloria Artis, a miejsce spoczynku dosłownie zatonęło w kwiatach i wieńcach.

