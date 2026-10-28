OKI odpalił bombę tuż przed startem trasy koncertowej. Oto jego nowy singiel!

OKI odpalił bombę tuż przed startem trasy koncertowej

To się nazywa wejście! OKI doskonale wie, jak podgrzać atmosferę przed najważniejszymi wydarzeniami. Na zaledwie kilka dni przed startem wyczekiwanej trasy MOSHPIT MEMBER TOUR, raper zaserwował fanom prawdziwą niespodziankę i wypuścił zupełnie nowy, premierowy utwór.

Kawałek zatytułowany "bravo!" sprawił, że serca słuchaczy znowu zabiły szybciej. To ostatni dzwonek dla tych, którzy jeszcze nie czują koncertowej gorączki – nowa piosenka nie pozostawia złudzeń, że nadchodzące występy będą pełne energii.

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Nowy utwór "bravo!" już w sieci

Najnowszy singiel, który właśnie wylądował na kanale YouTube artysty, to efekt jego współpracy z producentem kryjącym się pod pseudonimem bvdy47. Autor pomnikowej „REKLAMACJI’47” po raz kolejny udowadnia, że działa z podziwu godną konsekwencją i rozmachem.

Dynamicznej piosence towarzyszy spektakularny teledysk, za który odpowiada Maciej Przężak (pwee3000). To singlowa oprawa, która ma idealnie wprowadzić fanów w klimat nadchodzących koncertów.

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Bilety na MOSHPIT MEMBER TOUR znikają w mgnieniu oka

Premiera „bravo!” to idealne preludium do trasy **MOSHPIT MEMBER TOUR**, która startuje już 30 października. Pierwszym przystankiem na koncertowej mapie OKIego będzie łódzka Atlas Arena. Fani, którzy chcą zobaczyć go na żywo, muszą się spieszyć, bo w sprzedaży pozostały już ostatnie bilety na to wydarzenie.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku pozostałych miast. Koncert we Wrocławiu, zaplanowany na 28 listopada w Hali Stulecia, jest już całkowicie wyprzedany. Wejściówki na występy w Trójmieście (5 grudnia, ERGO ARENA) i Krakowie (12 grudnia, TAURON Arena) również kończą się w błyskawicznym tempie. Bilety na trasę można kupić wyłącznie w serwisie ebilet.pl.