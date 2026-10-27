Dominika Serowska i Marcin Hakiel podjęli ważną decyzję. Wiadomo, jak na świat przyjdzie ich córka

Już za chwilę na świecie pojawi się drugie wspólne dziecko Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej. Para oczekuje narodzin dziewczynki, dzięki czemu ich synek Romeo zyska młodszą siostrę. Choć zakochani wybrali już imię dla swojej pociechy, przed rozwiązaniem musieli ustalić jeszcze kilka innych istotnych kwestii. W wywiadzie udzielonym „Super Expressowi” ukochana tancerza opowiedziała o planach związanych z samym porodem.

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Dominika Serowska i Marcin Hakiel szykują się na narodziny córki

Marcin Hakiel i jego partnerka Dominika Serowska niebawem znów sprawdzą się w roli rodziców. Pierwszy syn pary, Romeo, urodził się 4 grudnia 2024 r., natomiast obecnie cała rodzina wyczekuje przyjścia na świat dziewczynki. Do rozwiązania zostało już niewiele czasu, a ciężarna celebrytka otwarcie przyznaje, że ostatni etap oczekiwania bywa dla niej bardzo wyczerpujący.

W rozmowie z „Super Expressem” partnerka tancerza nie kryła, że spory ciążowy brzuch mocno utrudnia jej już codzienne funkcjonowanie. Kiedy dziennikarze zapytali ją o to, jak czuje się na ostatniej prostej przed porodem, podsumowała swoją formę krótkim stwierdzeniem: „Już ciężko”.

Obecnie para skupia się nie tylko na dopinaniu wyprawki, ale także na kluczowych ustaleniach medycznych. Dziennikarze zapytali przyszłą mamę, czy wspólnie z Marcinem Hakielem wybrali już metodę porodu. Z jej odpowiedzi wynika, że wstępne decyzje w tej sprawie zostały już podjęte.

„Raczej zostaniemy przy cc” - ujawniła w rozmowie z „Super Expressem” Dominika Serowska. Taka deklaracja oznacza, że dziewczynka najprawdopodobniej urodzi się poprzez cesarskie cięcie.

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Jakie imię dla córki wybrali Marcin Hakiel i Dominika Serowska?

Kwestia samego porodu to niejedyny temat, który żywo interesuje sympatyków pary. Internauci zastanawiają się przede wszystkim nad tym, jak będzie nazywać się młodsza siostra małego Romea. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się domysły, że dziewczynka otrzyma imię Julia. Takie powiązanie z dramatem Williama Szekspira wydawało się wielu obserwatorom wręcz oczywiste.

Ukochana tancerza szybko jednak ucięła te spekulacje. W wywiadzie dla „Super Expressu” Dominika Serowska przyznała, że razem z partnerem wybrali już imię dla dziecka, jednocześnie stanowczo wykluczając szekspirowski trop.

„Tak, mamy, ale z pewnością to nie będzie Julia” - podkreśliła przyszła mama. W przestrzeni medialnej krążyły także plotki sugerujące, że wybrane dla dziewczynki imię zaczyna się na literę „V”. Sami zainteresowani nabrali jednak wody w usta i na tym etapie nie chcą zdradzać swojego ostatecznego wyboru.

Syn Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej zostanie starszym bratem

Najbliższe tygodnie przyniosą w domu Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej ogromne przeobrażenia. Ich syn Romeo, który nie ma jeszcze dwóch lat, niebawem wejdzie w rolę starszego brata. Jak chłopiec odnajduje się w sytuacji oczekiwania na rodzeństwo? Jego mama tłumaczy, że ze względu na bardzo młody wiek maluch nie jest jeszcze świadomy nadchodzących wydarzeń.

„Jest jeszcze mały, więc chyba nie zdaje sobie sprawy z sytuacji” - wytłumaczyła w rozmowie z tabloidem Dominika Serowska.

Niezależnie od wszystkiego, przed Dominiką Serowską i Marcinem Hakielem niezwykle emocjonujący czas. Zakochani odliczają dni do powitania na świecie swojej córeczki, choć na poznanie jej imienia fani będą musieli jeszcze chwilę zaczekać.

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