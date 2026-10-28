Zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami" w ogniu pytań w "Milionerach". Na ratunek musiał ruszyć tata Magdy Tarnowskiej

Zwycięzcy „Tańca z Gwiazdami” w „Milionerach”

Po tanecznych emocjach przyszedł czas na prawdziwy test z wiedzy ogólnej. Zwycięzcy 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”, czyli Magdalena Tarnowska i Mikołaj „Bagi” Bagiński, tym razem zmierzą się z pytaniami Huberta Urbańskiego. Para wystąpi w specjalnym odcinku teleturnieju „Milionerzy”.

Stawka jest wysoka, a cel niezwykle szlachetny. Cała wygrana, którą zdobędą Magda i Mikołaj, trafi na konto Fundacji Polsat, która w tym roku świętuje swoje 30-lecie istnienia. Jak poradzili sobie w gorącym fotelu naprzeciwko legendarnego prowadzącego?

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„Musimy podejść do tego z pokorą”

Hubert Urbański nie omieszkał zapytać gości, czy planują sięgnąć po główną nagrodę. Magda Tarnowska przyznała, że oboje podchodzą do tego wyzwania ze spokojem. „Musimy podejść do tego z pokorą, mając na uwadze naszą wiedzę ogólną” – powiedziała.

Z kolei Mikołaj Bagiński przypomniał, że ich droga w tanecznym show również była pełna niespodzianek. Nikt nie spodziewał się, że dotrą aż do finału. „Kiedy startowaliśmy w 'Tańcu z Gwiazdami', też nikt nie myślał o finale, a jednak stało się to, co się stało” – wspomniał tajemniczo, dając nadzieję na zaciętą walkę o duże pieniądze.

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Tata Magdy na ratunek

Emocji z pewnością nie zabraknie, bo para musiała sięgnąć po wszystkie dostępne koła ratunkowe. Jednym z nich okazało się pytanie do przyjaciela. W tej roli wystąpił tata Magdaleny Tarnowskiej. Czy jego pomoc okazała się kluczowa w drodze po wygraną? Przekonamy się już niebawem.

Jak zapowiedział nadawca, to nie koniec gwiazdorskich emocji w popularnym teleturnieju. Polsat zaplanował jeszcze dwa odcinki specjalne „Milionerów”, które zostaną wyemitowane jeszcze w tym roku.

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„Milionerzy” z Magdą i Bagim. Kiedy emisja?

Odcinek specjalny programu „Milionerzy” z udziałem Magdaleny Tarnowskiej i Mikołaja Bagińskiego zobaczymy już w czwartek, 29 października, o godzinie 19:55 na antenie Polsatu. Widzowie dowiedzą się, jaką kwotę udało się wygrać zwycięzcom tanecznego show i tym samym wesprzeć podopiecznych Fundacji Polsat.

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"Milionerzy". To były pytania za milion. Odpowiesz na wszystkie? Pytanie 1 z 11 Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie? 1 stycznia 1000 roku 1 stycznia 1001 roku 1 stycznia 2000 roku 1 stycznia 2001 roku Następne pytanie