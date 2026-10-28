Za nami Red Bull 64 Bars Live w Krakowie! Co działo się na imprezie?

Red Bull 64 Bars Live – nie tylko 64 wersy

Red Bull 64 Bars Live przenosi znaną z internetowej serii formułę ze studia na wielką scenę. Tym razem 64 autorskie wersy to dopiero początek – artyści zaprezentowali również utwory ze swojego repertuaru, a część z nich zabrzmi w nowych aranżacjach przygotowanych specjalnie na tę okazję. Wydarzenie zostało zaprojektowane jako około dwugodzinne rapowe show, w którym poszczególne występy połączą się w jedną całość. Nie była to więc seria standardowych koncertów, lecz widowisko z własnym tempem, energią publiczności i nieoczekiwanymi momentami na scenie. Wiele szczegółów wciąż owianych jest tajemnicą. Zanim rozpoczęło się główne show, na scenie pojawili się zwycięzcy Red Bull 64 Bars Challenge. Seoboeasy, wybrany przez Tomba, Matiorzel, wskazany przez ekipę Red Bulla oraz Kazek, który zwyciężył w głosowaniu internautów, przejdą drogę od mobilnego studia do TAURON Areny Kraków Za muzyczną produkcję show odpowiadał Kubi Producent, który pojawi się na scenie również z własnym materiałem. Wydarzenie zgromadził artystów reprezentujących różne style i pokolenia polskiego rapu, dając im przestrzeń zarówno do zaprezentowania swoich wersów, jak i dobrze znanych utworów.

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Red Bull 64 Bars Live również na ekranach

W wydarzeniu można było uczestniczyć nie tylko z trybun TAURON Areny Kraków. Główne show było transmitowane na żywo na YouTube, dzięki czemu fani rapu z całej Polski mogli śledzić występy w czasie rzeczywistym. Transmisja rozpoczęła się 24 października o godz. 20:15. To właśnie wtedy wystartowała główna część Red Bull 64 Bars Live – przygotowana specjalnie na tę okazję produkcja łącząca charakterystyczną formułę 64 wersów z koncertowym rozmachem i największymi numerami artystów. Widzowie przed ekranami mogli śledzić wydarzenie na bieżąco, razem z publicznością zgromadzoną w TAURON Arenie.

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Ze studia na scenę. Tylko surowe wersy

Red Bull 64 Bars to globalny format, który narodził się w 2015 roku w Red Bull Studios w Auckland z inicjatywy nowozelandzkiego rapera Davida Dallasa. Jego zasady są proste: 64 autorskie wersy, bez refrenu i bez kompromisów. W centrum pozostają tekst, flow, technika i osobowość rapera. Polska seria online zadebiutowała w 2024 roku, a Red Bull 64 Bars Live po raz pierwszy przenosi ten format na pełnowymiarową scenę. Koncert w Krakowie rozwija jego pierwotną ideę, łącząc surową formę rapowego występu z energią dużego widowiska. Hasło „Ze studia na scenę. Tylko surowe wersy” zyskuje dzięki temu nowy wymiar – zarówno dla publiczności na miejscu, jak i widzów oglądających transmisję online.