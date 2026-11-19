Fenomen "Kevina samego w domu"

"Kevin sam w domu" to amerykańska komedia familijna z 1990 roku w reżyserii Chrisa Columbusa, ze scenariuszem Johna Hughesa. Film opowiada historię ośmioletniego Kevina McCallistera (Macaulay Culkin), który przez zamieszanie przed świątecznym wyjazdem zostaje sam w rodzinnym domu i musi obronić go przed dwoma włamywaczami - Harrym i Marvem. Produkcja odniosła gigantyczny sukces finansowy, zarabiając blisko 477 milionów dolarów przy budżecie rzędu 15-18 milionów, i uczyniła z Culkina największą dziecięcą gwiazdę kina.

Sukces zaowocował bezpośrednim sequelem z oryginalną obsadą - "Kevin sam w Nowym Jorku" (1992). Później powstały jeszcze cztery kolejne odsłony serii (m.in. "Alex - sam w domu" z 1997 roku, telewizyjne "Kevin sam w domu 4" z 2002 roku i "Finn sam w domu" z 2012 roku oraz "Nareszcie sam w domu" z 2021 roku), jednak już bez udziału twórców i gwiazd oryginału, przez co nie powtórzyły jego sukcesu.

W Polsce film zyskał status absolutnego fenomenu i stałego elementu tradycji Bożego Narodzenia - od 2000 roku regularnie emituje go Polsat, a gdy w 2010 roku zabrakło go w świątecznej ramówce, protesty widzów zmusiły stację do przywrócenia emisji. Obecnie stacja czasami puszcza go nawet w trakcie roku, ale nie cieszy się to taką popularnością jak w okresie świątecznym.

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"Kevin sam w domu" wraca w innej formie

Choć niektórzy fani nastawiają się na grudniową emisję, okazało się, że amerykańska sieć fast-foodów postanowiła przygotować coś innego dla fanów. Firma ogłosiła wielką kampanię w 47 krajach na świecie dotyczącą właśnie tego filmu. Pojawił się specjalny spot z Culkinem, który jest sam w McDonaldzie. Jak się okazało, sieć przygotowała dla fanów specjalne produkty:

USA: Big Mac lub 10 Chicken McNuggets, na śniadanie Sausage Egg and Cheese McGriddles. Kanada (zestaw obiadowy): Big Mac, 10 lub 6 McNuggets, Quarter Pounder with Cheese, McChicken, McVeggie albo Big Tasty;

Little Nero’s Pizza McShaker Fries - frytki z przyprawą o smaku pizzy

Lovely Cheese Pizza Dipping Sauce - tylko USA i Kanada, specjalny sos pomidorowo-parmezanowy;

Świąteczna wersja McFlurry

skarpetki kolekcjonerskie do każdego z zestawów.

Co ciekawe, Wielka Brytania ma o wiele większą ofertę niż USA, a promocja też całościowo potrwa tam do stycznia. Dodatkowo w niektórych amerykańskich miastach pojawią się przedświąteczne eventy związane z siecią oraz promocją zestawów.

Na razie nie ma informacji o tym, czy produkty pojawią się w Polsce. Eska.pl napisało o komentarz do sieci restauracji w tej sprawie.