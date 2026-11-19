Przyszłość Jana Urbana w kadrze. Sergio Conceicao i Paulo Bento wśród kandydatów

Chociaż Jan Urban formalnie wciąż pełni funkcję selekcjonera Biało-czerwonych, to w środowisku piłkarskim nie brakuje głosów wieszczących jego rychłe pożegnanie ze stanowiskiem. Taka decyzja nie byłaby zresztą żadną sensacją, ponieważ minione dwanaście miesięcy pod wodzą tego szkoleniowca przyniosło same rozczarowania. Polacy nie zdołali zakwalifikować się na mistrzostwa świata w 2026 roku, a w rozgrywkach Ligi Narodów zamiast planowanej walki o awans do dywizji A, z trudem uniknęli degradacji do dywizji C. Wyjątkowo fatalnie prezentuje się zwłaszcza bilans za 2026 rok, który okazał się najgorszym w wykonaniu naszej drużyny narodowej od trzech dekad. Złożyły się na niego zaledwie dwa wygrane mecze, trzy remisy oraz aż pięć przegranych. Pomimo tych wyników za pozostawieniem Jana Urbana na stanowisku opowiadają się między innymi Antoni Piechniczek oraz Jerzy Dudek. Taki scenariusz wydaje się jednak mało realny. Główny argument przemawiający za obecnym trenerem, czyli konieczność wypłaty gigantycznego odszkodowania za zerwanie kontraktu, stracił na znaczeniu. Prezes Cezary Kulesza jasno bowiem zadeklarował, że przy ewentualnym wyborze nowego opiekuna kadry kwestie finansowe nie będą odgrywały żadnej roli. Kto zatem może przejąć stery w drużynie narodowej? Redakcja TVP Sport przygotowała zestawienie dziesięciu potencjalnych następców Urbana, wśród których szczególnie wyróżniają się dwaj Portugalczycy, czyli Sergio Conceicao oraz Paulo Bento. Warto pamiętać, że w niedawnej przeszłości polską reprezentację prowadziło już dwóch innych szkoleniowców z tego kraju, Paulo Sousa oraz Fernando Santos, przy czym kadencja tego drugiego zakończyła się wyjątkowo słabym rezultatem.

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Kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Lista dziesięciu kandydatów

Pierwszy z wymienionych Portugalczyków, Sergio Conceicao, w czasach kariery zawodniczej reprezentował barwy takich włoskich klubów jak Inter Mediolan, Lazio Rzym czy AC Parma, a w narodowych barwach wystąpił 56 razy i strzelił 12 bramek. W swojej pracy trenerskiej odpowiadał już za wyniki między innymi FC Porto oraz AC Milan. Drugi z kandydatów, Paulo Bento, jako piłkarz grał w lizbońskich zespołach Benfiki i Sportingu, notując także 35 występów w reprezentacji swojego kraju. Jego niewątpliwą zaletą jest bogate doświadczenie w piłce reprezentacyjnej, gdyż Paulo Bento pracował już jako selekcjoner kadr narodowych Portugalii, Korei Południowej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Oprócz tej dwójki w zestawieniu przygotowanym przez TVP Sport umieszczono jeszcze ośmiu innych szkoleniowców. Poniżej prezentujemy pełną listę kandydatów branych pod uwagę w kontekście pracy z reprezentacją Polski:

Jerzy Brzęczek

Maciej Skorża

Kosra Runjaić (Niemcy)

Marek Papszun

Adrian Siemieniec

Michal Gasparik (Słowacja)

Paulo Bento (Portugalia)

Sergio Conceicao (Portugalia)

Kasper Hjulmand (Dania)

Lukas Kwasniok (Niemcy/Polska)