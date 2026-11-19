Finał „Hotelu Paradise 13” coraz bliżej. Znamy wyniki testu wiedzy o partnerach

W 48. odcinku programu „Hotel Paradise 13” cztery duety przystąpiły do słynnego sprawdzianu wiedzy o sobie nawzajem. Ta konkurencja tradycyjnie obnażyła spore braki w informacjach o drugich połówkach, choć chwilami udowadniała też, że niektórzy zdążyli się już świetnie poznać. W trzynastej odsłonie show panowie nie wiedzieli, jakie jajka najchętniej jedzą ich partnerki. Kobiety z kolei miały problem ze wskazaniem, czy ich wybrankowie wolą całowanie, czy przytulanie. Uczestnicy wahali się również przy pytaniach dotyczących najlepszych przyjaciół oraz dokładnej liczby tatuaży.

Tak prezentuje się zdobyta punktacja.

Fifi i Wiktoria zdobyli 16 punktów. Michał i Karolina uzyskali 16 punktów. Kacper i Natalia wywalczyli 15 punktów. Wiktor i Oliwia zakończyli test z wynikiem 14 punktów.

Z rywalizacją pożegnali się Oliwia oraz Wiktor. Para uzbierała najmniejszą liczbę punktów, co dla oglądających nie stanowiło żadnego zaskoczenia. Wszyscy, a w szczególności sama uczestniczka, zwrócili jednak uwagę na to, że znała ona poprawne odpowiedzi na trzy pytania, ale z niewiadomych przyczyn wskazała zupełnie odwrotnie. Dziewczyna tłumaczyła tę pomyłkę działaniem stresu.

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Widzowie „Hotelu Paradise 13” ostro o zachowaniu Fifiego, Wiktorii, Karoliny i Michała

W grze o wielki finał pozostały już tylko trzy duety, przy czym aż dwa z nich mierzą się z ogromną krytyką ze strony komentujących. Największe pretensje widzowie kierują pod adresem Wiktorii oraz Fifiego, nieustannie podejrzewając w ich relacji „ustawkę”.

Wifi wcale tak dobrze nie poszło biorąc pod uwagę, że znają się dużo dłużej niż reszta. Oni wcale nie powinni podchodzić do tego testu - napisała jedna z internautek.

Na oficjalnym profilu programu „Hotel Paradise” w mediach społecznościowych komentujący otwarcie wyrażają swoją frustrację. Najwięcej emocji w sieci wzbudza duet nazywany WiFi, co stanowi połączenie imion Wiktorii i Filipa. Parze wytyka się zwłaszcza to, że umniejszała sukces innych uczestników, którzy również zaszli w programie na tak daleki etap. Oglądający nie kryli niesmaku zachowaniem tej dwójki oraz postawą Michała, którzy wspólnie komentowali obecność Kacpra i Natalii w show.

Michał i Karolina spotkali się z krytyką również z zupełnie innych przyczyn. Widzowie wytknęli uczestniczce zbyt natarczywe przytulanie partnera podczas pobytu w basenie, a całej dwójce mieli za złe przeprowadzoną w sypialni rozmowę na temat zwycięstwa w programie.

- Ciąg dalszy latania Karoliny za Michałem a on ma ją daleko gdzieś nawet w tym ujęciu ona chce go pocałować a on cały czas odwraca głowę w drugą stronę..

Najobrzydliwsze osoby w hotelu… Karolina albo pod wpływem Miachała stara się mu dorównać charakterem, fałszywością, manipulacją albo jest taka jak on, żal mi jej bo po emisji programu, może dotrze do niej, że dała mu siebie w zamian za poniżanie, manipulowanie, i złudne nadzieje, co nie było warte zniżania się do poziomu „Michasia”