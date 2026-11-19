Oficjalna zimowa przerwa świąteczna dla uczniów w roku szkolnym 2026/2027 rozpocznie się 23 grudnia 2026 r. i potrwa do 31 grudnia 2026 r.

Dzięki Nowemu Rokowi (1 stycznia) i następującemu weekendowi, uczniowie wrócą do szkoły najwcześniej 4 stycznia 2027 r.

Ostateczny termin powrotu do szkoły zależy od decyzji dyrekcji każdej placówki i wykorzystania przez nią dodatkowych dni wolnych.

Od kiedy do kiedy potrwa przerwa świąteczna w 2026 roku?

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2026/2027 przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się w środę, 23 grudnia 2026 r., i potrwa do czwartku, 31 grudnia. Oznacza to, że ostatnie lekcje przed świętami odbędą się we wtorek 22 grudnia. Na tym jednak nie koniec wolnego. Zaraz po przerwie wypada Nowy Rok, czyli dzień ustawowo wolny od pracy. Następnie uczniowie mają weekend, dlatego powrót do szkolnych ław zaplanowano na poniedziałek 4 stycznia 2027 r.

Kiedy uczniowie wrócą na lekcje po Nowym Roku?

W teorii nauka zostanie wznowiona 4 stycznia. Uczniowie będą mieć zajęcia także we wtorek 5 stycznia, a kolejnego dnia znów nie pójdą do szkoły. 6 stycznia przypada bowiem Święto Trzech Króli. Wiele zależy jednak od decyzji dyrekcji. Szkoły mogą wykorzystać dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, tak zwane dni dyrektorskie. Jeśli 4 i 5 stycznia zostaną nimi objęte, uczniowie zyskają dłuższą przerwę i wrócą do nauki dopiero w czwartek, 7 stycznia, co w praktyce oznacza, iż w tym roku przerwa świąteczna potrwa aż 15 dni!

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Nawet 15 dni wolnego z rzędu na przełomie grudnia i stycznia

Dla dzieci i młodzieży oznacza to możliwość zaplanowania naprawdę długiego odpoczynku. Przy wykorzystaniu dodatkowych dni wolnych przerwa może rozpocząć się 23 grudnia i zakończyć dopiero 6 stycznia włącznie. Łącznie daje to 15 dni bez lekcji.

Warto jednak pamiętać, że nie jest to rozwiązanie obowiązujące we wszystkich placówkach. Ostateczny termin powrotu zależy od ustaleń konkretnej szkoły, dlatego rodzice powinni sprawdzić jej kalendarz organizacyjny.

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