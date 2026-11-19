Nieuczciwe praktyki na Black Friday 2026. Jak sklepy zawyżają ceny przed wyprzedażą

Fikcyjne obniżki to problem, który regularnie wraca podczas sezonowych wyprzedaży. Sprzedawcy korzystają ze znanego od lat schematu i na kilka dni przed startem głównej akcji podnoszą wartość towaru, by w Black Friday gwałtownie ją obniżyć i pochwalić się rabatami sięgającymi 50 lub 70 procent. W efekcie kupujący, skuszony czerwoną metką oraz presją uciekającego czasu, płaci dokładnie tyle samo co miesiąc wcześniej, a niekiedy nawet więcej niż przed rzekomą promocją.

Część handlowców nadal żongluje kwotami, wykorzystując brak skupienia po stronie konsumentów. Zamiast czytelnego komunikatu o najniższej cenie z ostatniego okresu, sklepy wprowadzają klientów w błąd określeniami w stylu „cena referencyjna”, „było” albo „sugerowana wartość”. Tego typu zabiegi mają odwrócić uwagę od realnych danych i wywołać złudzenie niepowtarzalnej okazji. Nierzadko przekreślona wyższa kwota nigdy wcześniej nie obowiązywała w ofercie danego sprzedawcy.

Takie praktyki uważnie monitoruje UOKiK, który w 2026 roku nakłada dotkliwe kary finansowe na sklepy i platformy e-commerce omijające unijne regulacje. Instytucja karze nie tylko za brak obowiązkowych danych, ale również za błędne wyliczanie procentowych rabatów. Ponieważ wydawane decyzje bywają nieprawomocne, klienci nie powinni bezgranicznie ufać reklamowym banerom obiecującym rekordowe oszczędności i muszą samodzielnie zachować czujność podczas zakupów.

Dyrektywa Omnibus a Black Friday 2026. Jak sprawdzić najniższą cenę z 30 dni

Główną tarczą chroniącą kupujących przed manipulacjami jest dyrektywa Omnibus. Zgodnie z jej zapisami wszystkie działające w Polsce sklepy stacjonarne oraz internetowe muszą obok kwoty promocyjnej podawać najniższą cenę danego towaru z ostatnich 30 dni. Ponieważ w 2026 roku Black Friday wypada 27 listopada, kluczowy okres pomiarowy dla większości ofert trwa od 28 października do 26 listopada. Właśnie w tych ramach czasowych należy szukać właściwego punktu odniesienia.

Wartość przedstawiająca najniższą cenę musi znajdować się na fizycznej metce lub internetowej karcie produktu w sposób czytelny i jednoznaczny. To właśnie ta konkretna stawka, a nie kwota „regularna” lub „katalogowa”, stanowi obowiązkową bazę do wyliczenia ogłaszanego rabatu. Gdy sprzedawca deklaruje obniżkę o 30 procent, cena musi być dokładnie o 30 procent niższa od minimum z ostatniego miesiąca. Zastosowanie jakiejkolwiek innej metody kalkulacji jest próbą wprowadzenia klienta w błąd.

Analizując listopadowe oferty w 2026 roku, warto dokładnie sprawdzać sposób prezentacji tych danych. Nieuczciwi przedsiębiorcy potrafią ukryć wymaganą kwotę pod dodatkowym kliknięciem lub zapisać ją drobnym drukiem, co bezpośrednio narusza wytyczne Prezesa UOKiK. Tylko prawidłowe oznaczenie towaru daje szansę na szybką ocenę, czy dana promocja faktycznie przebija stawki sprzed kilku tygodni, czy stanowi wyłącznie chwyt marketingowy.

Jak sprawdzić historię cen produktu. Narzędzia Ceneo i Keepa demaskują fałszywe promocje

Własnoręczne sprawdzanie ofert gwarantuje bezpieczne zakupy i chroni przed oszustwem. Nawet gdy sprzedawca prezentuje wymagane prawem informacje, dobrze jest sięgnąć po niezależne narzędzia zewnętrzne. Znane porównywarki cen, w tym serwis Ceneo, udostępniają historyczne wykresy wartości poszczególnych towarów na przestrzeni wielu miesięcy. Dzięki takiej weryfikacji można łatwo odkryć, że przedmiot reklamowany dziś jako „super cena” we wrześniu kosztował jeszcze mniej.

Klienci korzystający z wielkich zagranicznych platform typu marketplace mogą z kolei zainstalować w przeglądarce specjalne wtyczki, takie jak Keepa dedykowana serwisowi Amazon. Narzędzia te na bieżąco rejestrują zmiany stawek i ujawniają, czy aktualna promocja nie wynika ze sztucznego podbicia ceny na początku listopada. Dostęp do twardych danych zapewnia przewagę nad handlowcem i pozwala podjąć racjonalną decyzję bez ulegania emocjom wywołanym przez migające zegary odliczające czas.

Zamiast poddawać się zakupowemu szaleństwu, lepiej przeprowadzić chłodną analizę i zestawić ze sobą oferty z kilku źródeł. Duże sieci handlowe nierzadko w tym samym czasie wprowadzają identyczne „promocje”, podczas gdy mniejsze sklepy specjalistyczne potrafią zaoferować prawdziwe rabaty bez wielkiej kampanii reklamowej. Zachowanie ostrożności i znajomość praw wynikających z dyrektywy Omnibus to najlepszy sposób na ochronę własnych pieniędzy przed pozornymi okazjami, których nie zabraknie w Black Friday 2026.