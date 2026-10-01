Helena Englert - kim jest aktorka? Wiek, wzrost, rodzice, kariera. Ciekawostki na temat Heleny Englert. Helena pochodzi z rodziny o artystycznych korzeniach, studiowała za granicą oraz w Warszawie, a także ma wiele zainteresowań, które mogą być przydatne w zawodzie aktora. Helena gra na pianinie, śpiewa, interesuje się jazdą konną, boksem oraz kick-boxingiem. Aktorka grywa zarówno w filmach, jak i serialach, a ostatnio podbija "Taniec z Gwiazdami". Helena nie boi się żadnych zawodowych wyzwań, dlatego też zdecydowała się na udział w filmie erotycznym, w którym zagrała główną rolę.

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Helena Englert - wiek

Helena Englert przyszła na świat 14 czerwca 2000 roku, co oznacza że jest spod znaku Bliźniąt. Helena wychowywała się w Warszawie, gdzie mieszka do tej pory.

Helena Englert - wzrost

Helena Englert jest wysoką kobietą. Jest niewiele niższa od swojego ojca, który mierzy 176 centymetrów wzrostu. Na zdjęciach różnica między nimi jest znikoma, co może sugerować, że na pewno ma 170 centymetrów wzrostu.

Helena Englert - rodzice

Helena Englert jest córką aktora Jana Englerta i córką aktorki Beaty Ścibakówny i trzeba przyznać, że jest ich oczkiem w głowie. Starają się zapewnić jej najlepszą przyszłość, dlatego też wysłali ją za granicę do elitarnej szkoły, aby uczyła się aktorstwa, a kiedy wróciła tuż po wybuchu pandemii, kupili jej mieszkanie w zabytkowej kamienicy tuż obok Łazienek Królewskich.

Helena Englert - wykształcenie

Helena talent aktorski odziedziczyła po rodzicach. W 2019 roku rozpoczęła studia na Tisch School of the Arts - jest to szkoła nauk scenicznych, filmowych i medialnych Uniwersytetu Nowojorskiego. Obecnie kształci się na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Helena Englert - filmy i seriale

Aktorka zaczynała od epizodu w "Superprodukcji", a później zagrała m.in. w "Układzie zamkniętym", "Wszystko dla mojej matki", "Pokusie", "Smoku Diplodoku" i "Seksie dla opornych". Kojarzona jest z rolami Angeli w "Barwach szczęścia", Patrycji w "Diagnozie", Agaty w "Znakach", Alicji w "#BringBackAlice", Dagmary w "Algorytmie miłości", Majki w "Ślebodzie" oraz Sonii w "Rodzince.pl".

Helena Englert - "Pani domu"

Englert zadebiutowała muzycznie jako HELA z utworem "Pani domu". Piosenka miała być przewrotną, kampową zabawą stereotypem "pani domu" i opowiadać m.in. o pieniądzach, niezależności i kobiecej sprawczości. Wokół utworu pojawił się też spór z Dorotą Masłowską o użycie frazy "kanapki z hajsem".

Helena Englert - partner, chłopak

Helena Englert jest związana z fotografem Piotrem Tarasewiczem. Para była fotografowana razem w Warszawie, m.in. podczas wspólnych spacerów i okazywania sobie czułości.

Helena Englert - Roman Osachiy

Roman Osachiyto jej taneczny partner w "Tańcu z Gwiazdami".