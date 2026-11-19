- Dzisiejszy debiut rynkowy wyczekiwanego GTA VI wywołuje prawdziwe szaleństwo oraz obawy o gigantyczne straty gospodarcze na całym świecie.

- Nowa produkcja zachwyca realizmem w ogromnym otwartym świecie, a jej fabuła koncentruje się na wzajemnej lojalności pary przestępców.

- Znana twórczyni internetowa zakazała ukochanemu grania w nową odsłonę serii, ponieważ boi się wirtualnej zdrady wynikającej z relacji między postaciami.

- Dowiedz się, jak kontrowersyjny zakaz podzielił internautów i jak na całą sprawę zareagowali sami twórcy gry.

Premiera GTA VI 19 listopada. Gospodarka może stracić fortunę

Dzisiaj, 19 listopada, na rynek trafia gra GTA VI. Choć praktycznie nikt nie miał jeszcze okazji uruchomić tego tytułu, już teraz zyskał on miano globalnego fenomenu. Setki tysięcy fanów z różnych zakątków globu wzięło na ten dzień urlop, a inni zaplanowali zwolnienia lekarskie, by móc bez przeszkód oddać się rozgrywce. Według szacunków ekspertów masowa nieobecność pracowników sprawi, że amerykańska gospodarka straci tego dnia przeszło miliard dolarów, natomiast brytyjska nawet 400 tys. funtów.

Cykl GTA to produkcje przeznaczone wyłącznie dla dorosłych odbiorców, które oferują otwarty świat, niezwykły realizm, niemal nieograniczone możliwości działania oraz całkowity brak poszanowania dla prawa. Fabuła szóstej części skupia się na losach przestępczej pary, Lucii Caminos i Jasona Duva, którzy ze zmiennym szczęściem próbują uciec z kryminalnego półświatka. W odróżnieniu od poprzednich odsłon, główną osią napędową opowieści są walka o przetrwanie oraz wzajemna lojalność głównych bohaterów. Produkcja wyróżnia się także gigantyczną mapą i niespotykaną dotąd oprawą graficzną.

QUIZ. Czy jesteś niezależną kobietą? Pytanie 1 z 9 Czym jest dla Ciebie miłość? Dopełnieniem i wzajemnym szacunkiem Radością i przede wszystkim uczuciem Wszystkim, czego pragnę. Poczuciem stabilizacji i bezpieczeństwa Następne pytanie

Influencerka Shelby Haas zakazała partnerowi grać w GTA VI. Obawia się wirtualnej zdrady

Podczas gdy miliony graczy z niecierpliwością czekają na wirtualną rozrywkę, niektórzy otwarcie krytykują nową produkcję. Wśród nich jest Shelby Haas, znana influencerka śledzona przez ponad milion internautów, która zawodowo zajmuje się doradztwem biznesowym dla kobiet oraz tworzy materiały o relacjach i związkach. We wrześniu tego roku twórczyni wyszła za mąż za Alexa Eubanka, z którym regularnie nagrywa wspólne filmy i rozwija karierę. Kilka miesięcy temu kobieta opublikowała zaskakujące nagranie i oświadczyła w nim, że jej ukochany ma zakaz grania w GTA VI. Początkowo podejrzewano, iż obawia się ona, że mężczyzna zatraci się w wirtualnym świecie na długie godziny kosztem prawdziwego życia. Prawdziwa przyczyna okazała się jednak zupełnie inna, ponieważ influencerka boi się wirtualnej zdrady ze strony swojego partnera. Twórcy gry położyli bowiem duży nacisk na relację głównych postaci, przez co gracz kierujący Jasonem musi dbać o Lucię, kupować jej prezenty, zabierać na randki, a nawet dochodzi między nimi do intymnych zbliżeń.

„Nie pozwalajcie swoim chłopakom, narzeczonym ani mężom grać w GTA 6, absolutnie nie” - przekonuje Shleby.

Opublikowane przez Shelby wideo wywołało gorącą dyskusję wśród jej odbiorców. Część komentujących przyznała jej rację, uznając takie elementy rozgrywki za formę mikrozdrady i zachowanie nieuczciwe wobec drugiej połówki. Przeciwnicy tej teorii zarzucili kobiecie brak zaufania do partnera oraz niską pewność siebie. Wiele osób przypomniało również, że intymne relacje między postaciami pojawiały się już w innych produkcjach, a niektórzy żartowali, że dopuszczali się znacznie gorszych czynów podczas grania w „Simsy”. Głos w sprawie zabrali nawet deweloperzy odpowiedzialni za grę, którzy wyjaśnili, że rozwijanie romantycznej relacji między bohaterami jest całkowicie opcjonalne i nie trzeba tego robić, aby ukończyć główny wątek fabularny.

Choć restrykcje wprowadzone przez Shelby Haas mogą wydawać się skrajne, stanowią one część znacznie szerszej debaty o tym, jak wirtualne interakcje wpływają na ludzką psychikę i prawdziwe związki. Specjaliści z dziedziny cyberpsychologii podkreślają, że mocne zaangażowanie w relacje z fikcyjnymi postaciami w grach z rozbudowaną fabułą potrafi wywołać autentyczne emocje oraz poczucie przywiązania. W skrajnych sytuacjach zjawisko to prowadzi do całkowitego przesunięcia granic wierności. Takie zachowania określa się mianem „para-społecznych relacji” i są one dowodem na to, jak mocno wirtualna fikcja potrafi ingerować w naszą realną sferę emocjonalną.