Koszykarze Utah Jazz pokonali na wyjeździe Los Angeles Lakers 109:97 w środowym meczu ligi NBA. Goście przejęli kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie w czwartej kwarcie, którą wygrali 31:21, notując w jej trakcie serię piętnastu zdobytych punktów z rzędu. Było to drugie z rzędu zwycięstwo drużyny z Salt Lake City, która wcześniej odnotowała dwanaście kolejnych porażek.

Keyonte George był liderem zwycięskiej ekipy, zdobywając 30 punktów i notując dziesięć asyst. W barwach gospodarzy Luka Doncić rzucił 29 punktów, a Quentin Grimes dołożył 20 punktów. Zespół z Los Angeles przegrał po raz pierwszy w tym miesiącu i stracił szansę na pierwszą serię dziesięciu zwycięstw z rzędu od listopada 2019 roku.

Mimo porażki Los Angeles Lakers z bilansem 13-3 pozostają liderem Konferencji Zachodniej. Zespół Utah Jazz z dorobkiem 3-13 plasuje się na czternastym miejscu w tej samej tabeli.

Rekord Memphis Grizzlies w meczach wyjazdowych

Memphis Grizzlies pobili w środę rekord zwycięstw na wyjeździe w historii klubu, pokonując Cleveland Cavaliers 124:121. To ósma z rzędu wygrana drużyny z Memphis w roli gości, co z bilansem 8-0 jest najlepszym wynikiem w całej lidze. O jedno wyjazdowe zwycięstwo mniej mają na koncie koszykarze San Antonio Spurs.

Środowe spotkanie było bardzo wyrównane – prowadzenie zmieniało się w nim 22 razy, a na tablicy wyników czternaście razy widniał remis. Na minutę i 26 sekund przed końcem spotkania debiutant Cameron Boozer celnymi rzutami wolnymi doprowadził do remisu, a następnie dał prowadzenie gościom. Przy wyniku 122:121 Memphis Grizzlies popełnili błąd pięciu sekund. Sam Merrill z Cleveland Cavaliers miał szansę odwrócić losy meczu, jednak na 6,6 sekundy przed końcową syreną nie trafił żadnego z dwóch rzutów wolnych. Zwycięstwo gości przypieczętował następnie Cedric Coward, dwukrotnie trafiając z linii rzutów wolnych.

Najwięcej punktów dla gości zdobył Cam Spencer – 26. W drużynie z Cleveland 34 punkty zapisał na swoim koncie Donovan Mitchell. Memphis Grizzlies z bilansem 11-4 zajmują piątą lokatę w Konferencji Zachodniej, natomiast Cleveland Cavaliers z wynikiem 8-8 plasują się na siódmej pozycji na Wschodzie.