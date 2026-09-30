Odważne kadry Julii Wieniawy. Pokazała efekty pracy na siłowni

Początki kariery i imponujące sukcesy Julii Wieniawy

Pierwsze kroki w telewizji Julia Wieniawa stawiała w 2012 roku, wcielając się w postać Pauli w serialu „Rodzinka.pl". Prawdopodobnie nikt nie przypuszczał wówczas, że zdobędzie tak ogromną popularność w polskim świecie show-biznesu. Obecnie jej profil na Instagramie śledzi ponad 2,3 miliona użytkowników, a sama celebrytka zajmuje czwartą pozycję w zestawieniu najcenniejszych kobiecych marek osobistych, przygotowywanym przez magazyn „Forbes Women".

W początkowych etapach swojej zawodowej drogi stawiała na rozwój w aktorstwie. Dziś natomiast jej uwaga skupia się na działalności muzycznej. Julia Wieniawa to jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia, co przekłada się na bardzo wysokie zarobki. Piosenkarka z powodzeniem godzi występy sceniczne i obecność na planach zdjęciowych z aktywnością w mediach społecznościowych, kontraktami z popularnymi markami i rozwijaniem autorskich przedsięwzięć biznesowych.

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Julia Wieniawa w nowych projektach. Zachwyciła figurą w odważnym stroju

Popularna wokalistka ma możliwość zrobienia sobie dłuższego urlopu od obowiązków zawodowych, jednak zupełnie się na to nie zanosi. Jest wręcz odwrotnie, bo Wieniawa z entuzjazmem podejmuje się nowych wyzwań. Ostatnio wzięła udział w programie „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", gdzie zasiadła za jurorskim stołem.

Z końcem września na rynek trafiła jej najnowsza kolekcja ubrań, powstała w kooperacji z popularnym producentem bielizny. W mediach społecznościowych piosenkarka opublikowała krótkie nagranie w czarnym komplecie. Następnego dnia pochwaliła się kolejnym elementem swojej kolekcji - cielistym body z piercingiem. Przy tej okazji fani mogli zobaczyć jej świetnie wyrzeźbione ciało.

Od ładnych paru lat Julia Wieniawa dba o formę, regularnie trenując na siłowni. Co ciekawe, nie rezygnuje z ćwiczeń nawet w trakcie urlopów i wyjazdów wypoczynkowych.

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QUIZ. Te aktorki urodziły się w PRL czy w latach 90.? Figura, Kurdej-Szatan, Janda, Kaczorowska, Wieniawa Pytanie 1 z 20 Katarzyna Figura urodziła się w: PRL latach 90. Następne pytanie