Wietrzysz mieszkanie tylko przez kilka minut? Jesienią znaczenie ma nie tylko długość, ale też pora

Jesienią sposób wietrzenia mieszkania może mieć znaczenie zarówno dla komfortu domowników, jak i utrzymania odpowiedniej wilgotności.

W chłodniejszych miesiącach warto zwrócić uwagę nie tylko na częstotliwość otwierania okien, ale również na moment, w którym to robimy.

Niektóre codzienne czynności sprawiają, że w pomieszczeniach szybko gromadzi się wilgoć i ciężkie powietrze.

Kilka prostych zmian w codziennych nawykach może pomóc skuteczniej wymieniać powietrze bez niepotrzebnego wychładzania mieszkania.

Jednym z najlepszych momentów na jesienne wietrzenie jest poranek. W nocy przez kilka godzin oddychamy w zamkniętym pomieszczeniu, dlatego rano powietrze w sypialni może być ciężkie i bardziej wilgotne. Krótkie, intensywne otwarcie okna pozwala szybko wymienić powietrze bez wielogodzinnego wychładzania pomieszczenia.

Drugie wietrzenie warto zaplanować później, szczególnie po gotowaniu, kąpieli czy suszeniu prania. To właśnie wtedy do mieszkania trafia dużo pary wodnej. Jeżeli zostanie ona w środku, może osadzać się na chłodniejszych powierzchniach, np. szybach, narożnikach czy ścianach.

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Wietrzenie mieszkania jesienią

Jesienią sprawdza się zasada: krótko i intensywnie. Zamiast zostawiać okno uchylone na kilkadziesiąt minut, lepiej otworzyć je szeroko na kilka minut. Jeśli układ mieszkania na to pozwala, można jednocześnie otworzyć okna w dwóch pomieszczeniach i stworzyć krótki przeciąg. Wtedy wymiana powietrza przebiega znacznie szybciej.

W czasie wietrzenia warto ograniczyć ogrzewanie, zwłaszcza jeśli korzystamy z grzejników z termostatem. Po zamknięciu okien można ponownie ustawić je na wcześniejszą temperaturę. Nie warto też zostawiać szeroko otwartego okna podczas intensywnego deszczu, przy bardzo silnym wietrze czy wtedy, gdy jakość powietrza na zewnątrz jest wyraźnie gorsza.

Jak wietrzyć mieszkanie jesienią?

W praktyce dobrze wyrobić sobie prosty rytm: przewietrzyć mieszkanie po przebudzeniu, ponownie po większej ilości pary wodnej i jeszcze raz później, jeśli w pomieszczeniach robi się duszno. W sypialni szczególnie dobrze sprawdza się poranne wietrzenie, w kuchni po gotowaniu, a w łazience po kąpieli — oczywiście z uwzględnieniem tego, jak działa wentylacja w danym mieszkaniu.

Warto pamiętać, że otwieranie okien nie zastępuje sprawnej wentylacji. Jeśli mimo regularnego wietrzenia szyby stale są mokre, w mieszkaniu utrzymuje się wysoka wilgotność albo pojawia się zapach stęchlizny, problem może leżeć właśnie w wentylacji. Jesień jest dobrym momentem, żeby sprawdzić kratki wentylacyjne, nie zasłaniać ich meblami czy przedmiotami i zwrócić uwagę na dopływ powietrza. Dzięki temu kilka minut wietrzenia będzie faktycznie uzupełnieniem działającej wentylacji, a nie próbą rozwiązania problemu, który wymaga większej uwagi.