Zatrzymanie w Wawrze. Czterej mężczyźni aresztowani za pozbawienie wolności 23-latki

Interwencja policji w hotelu w Wawrze

Funkcjonariusze z Wawra podjęli działania natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego podejrzenia pozbawienia wolności obywatelki Słowacji. Informację przekazała matka 23-latki, która powiadomiła służby, że jej córka wyjechała jakiś czas temu ze swojego kraju i jest prawdopodobnie przetrzymywana przez kilku mężczyzn. Z przekazanych informacji wynikało, że kobieta obawia się o swój dalszy los. Policjanci udali się do wskazanego hotelu, gdzie odnaleźli młodą kobietę i profilaktycznie przekazali ją pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na terenie obiektu mundurowi zatrzymali trzech obywateli Słowacji oraz dwóch obywateli Ukrainy.

Okoliczności podróży i poszukiwanie pracy

Z policyjnych ustaleń wynika, że 23-letnia Słowaczka poszukiwała zatrudnienia i zgodziła się na wyjazd ze Słowacji do Ukrainy, gdzie miała pracować w hurtowni. Gdy okazało się, że na miejscu nie ma pracy, pojawiła się propozycja dalszej podróży, która wiodła przez Polskę. Warszawa oraz hotel w dzielnicy Wawer miały być jedynie krótkim przystankiem w tej trasie. W pewnym momencie kobieta zorientowała się, że nie może już decydować o sobie i zaczęła obawiać się, że zostanie wywieziona w miejsce, z którego nie zdoła wrócić. Udało jej się zaalarmować matkę, która powiadomiła słowacką Policję, a ta skierowała sprawę do funkcjonariuszy w Polsce.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Policjanci pionów prewencji, operacyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych zgromadzili w tej sprawie liczne informacje i dowody. Na podstawie zebranego materiału jeden z zatrzymanych obywateli Słowacji został przesłuchany w charakterze świadka, a pozostali czterej mężczyźni usłyszeli zarzuty. Podejrzani to dwaj obywatele Słowacji w wieku 52 i 33 lat oraz dwaj obywatele Ukrainy w wieku 45 i 51 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, gdzie odpowiedzą za pozbawienie wolności kobiety na okres trwający dłużej niż 7 dni. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec wszystkich czterech podejrzanych tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Źródło: Policja.pl